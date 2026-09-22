Trabzon trafiğine nefes aldıracak iki dev proje

Karadeniz Sahil Yolu'nun Trabzon geçişinde özellikle yaz aylarında yaşanan yoğunluğun sona erdirilmesi amacıyla hayata geçirilen iki dev projede çalışmalar devam ediyor. Güney Çevre Yolu ve Kanuni Bulvarı, transit trafiği kent merkezinden uzaklaştırarak Trabzon'un ulaşım yükünü önemli ölçüde azaltmayı hedefliyor.

54 KİLOMETRELİK DEV GÜZERGAH

Akçaabat şehir geçişlerindeki trafik yoğunluğunu azaltmak amacıyla hayata geçirilen Güney Çevre Yolu Projesi, Akçakale Mahallesi'nden başlayarak Araklı ilçesine kadar uzanıyor. Toplam 54 kilometrelik güzergaha sahip proje, transit trafiği şehir merkezlerinin dışına taşımayı amaçlıyor. Projenin ilk etabını Akçakale-Yıldızlı arasındaki 16,5 kilometrelik bölüm oluşturuyor. Dağlık ve sarp arazide sürdürülen çalışmalarda yolun farklı noktalarında 7 ayrı şantiyede faaliyet yürütülüyor. Projede 19 tünelin yanı sıra çok sayıda köprü, kavşak ve viyadük bulunuyor. Üç şeritli olarak planlanan Güney Çevre Yolu'nun tamamlanmasıyla özellikle yaz aylarında Karadeniz Sahil Yolu'nda oluşan transit trafik yükünün önemli ölçüde azaltılması hedefleniyor. Projenin aynı zamanda Trabzon'un güneye doğru gelişimini hızlandırarak kente yeni bir ulaşım aksı kazandırması bekleniyor.

KANUNİ BULVARI'NDA SON ETAP

Trabzon'un kent içi ulaşımında alternatif güzergah oluşturacak Kanuni Bulvarı Projesi'nde ise 28 kilometrelik güzergahın yaklaşık 20 kilometrelik bölümü tamamlandı. Projede 22 köprülü kavşak ile imar ve bağlantı yollarında 6 hemzemin kavşak yer alıyor. Güzergah üzerinde 6,4 kilometre uzunluğunda 8 çift tüp tünel ile 441 metre uzunluğunda 1 tek tüp tünel bulunuyor. Toplam 17 tünelin yer aldığı projede Çukurçayır 1 Tüneli daha önce ulaşıma açıldı. Kanuni Bulvarı'nın son etabı olan Çukurçayır-Akoluk arasındaki bölümde çalışmalar ise sürüyor.

"HAYATİ BİR YOL HALİNE GELDİ"

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, iki projenin de kentin ulaşım sorunlarının çözümünde kritik öneme sahip olduğunu söyledi. Kanuni Bulvarı'nın Çukurçayır bölgesini sahil aksında Değirmendere bölgesiyle buluşturduğunu belirten Genç, güzergahın devlet kara yoluna ve Maçka yoluna bağlanması için çalışmaların sürdüğünü ifade etti. Güney Çevre Yolu'nun özellikle yaz aylarında oluşan trafik yoğunluğunun azaltılması açısından büyük önem taşıdığını belirten Genç, "Yolun tamamı 54 kilometre. 1'inci etabı, 1 Mayıs 2023 tarihinde o zamanki bakanımız Adil Karaismailoğlu ile beraber temelini atmıştık. İnşallah her şey yolunda giderse Akçaabat ve Yıldızlı arasındaki 16,5 kilometrelik kısmı 3 yıl içerisinde tamamlamayı hedefliyoruz" dedi.

Ortahisar, Yomra ve Arsin ilçeleri için de imar planlama süreçlerinin sürdüğünü belirten Genç, proje ve yapım aşamalarına süratle geçmek istediklerini söyledi. Genç, "Güney Çevre Yolu hayati bir yol haline geldi. Güney Çevre Yolu'na transit trafiği alabilirsek sahil yolumuz oldukça rahatlayacak" diye konuştu.