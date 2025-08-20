Trabzon’a 101 yıl sonra İstiklal Madalyası

'TRABZON'UMUZ İSTİKLAL MADALYASI'NA KAVUŞUYOR'

Karadeniz insanının direniş ruhunu, milletin istiklal ve istikbal mücadelesindeki yerini hatırlatan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, bu anlamlı günün Trabzon için tarihi bir gurur olduğunu belirtti. Trabzon'un Kurtuluş Savaşı'ndaki stratejik rolünü ve gösterdiği fedakarlığına dikkat çeken Bakan Uraloğlu, "101 yıl sonra Trabzon'umuz İstiklal Madalyası'na kavuşuyor. Şehrimizin bağımsızlık mücadelesine verdiği katkı yarın bir kez daha tescillenmiş olacak. Trabzon, vatan uğruna gözünü kırpmadan cepheye koşmuş, Anadolu'nun hürriyet destanına adını altın harflerle yazdırmıştır" dedi.