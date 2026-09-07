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Giriş Tarihi: 7.09.2026 18:05

Trabzon’a 45,6 milyar liralık dev havalimanı

Trabzon’da yeni havalimanı projesiyle ilgili Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, 45 milyar 650 milyon liralık yatırım bedeline sahip proje için “ÇED Olumlu” kararı verdi. Deniz üzerine kurulacak yeni havalimanı için 97 milyon ton dolgu yapılacak. Tesisin 2033’te hizmete alınması planlanıyor.

Özgür ÖZDEMİR Özgür ÖZDEMİR
Trabzon’a 45,6 milyar liralık dev havalimanı
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Trabzon'un Ortahisar ilçesinde hayata geçirilmesi planlanan Trabzon Yeni Havalimanı Projesi için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından "ÇED Olumlu" kararı verildi. Proje, kentin artan hava ulaşımı ihtiyacına cevap vermek amacıyla hayata geçirilecek.

97 MİLYON TON DENİZ DOLGUSU

Yaklaşık 45 milyar 650 milyon lira yatırım bedeline sahip proje kapsamında, havalimanının önemli bölümünün deniz dolgusu üzerine inşa edilmesi planlanıyor. Bu kapsamda yaklaşık 97 milyon ton deniz dolgusu yapılacak.Proje için ayrıca yaklaşık 6 bin metre uzunluğunda koruyucu mendirek inşa edilecek. Mevcut havalimanının kotunun yükseltilmesi amacıyla yaklaşık 13 milyon ton kazı gerçekleştirilecek.

110 BİN METREKARE TERMİNAL

Yeni havalimanında 110 bin metrekarelik terminal binası yapılması öngörülüyor. Projede ayrıca 1.250 araç kapasiteli kapalı otopark, teknik blok, kule ve destek binaları da yer alacak. Yeni tesisin orta ve büyük gövdeli yolcu uçaklarının yanı sıra kargo uçaklarına da hizmet verecek şekilde tasarlanması planlanıyor.

2033'TE HİZMETE GİRECEK

Pelitli ve Konaklar mahalleleri açıklarında, kent merkezine yaklaşık 7 kilometre mesafede yapılması planlanan projenin inşaatına 2026 yılında başlanması ve çalışmaların yaklaşık 7 yıl sürmesi hedefleniyor. Yeni havalimanının 2033 yılında hizmete alınması planlanıyor.

YOLCU TRAFİĞİNE YENİ ÇÖZÜM

Trabzon Havalimanı, artan yolcu trafiği nedeniyle kentin ulaşım altyapısının en önemli başlıklarından biri haline geldi. Mevcut havalimanı 2025 yılında 3 milyon 873 bin 979 yolcuya hizmet verdi. Yeni havalimanının tamamlanmasıyla birlikte Trabzon'un hava ulaşım kapasitesinin artırılması ve kentin bölgesel ulaşım merkezi konumunun güçlendirilmesi hedefleniyor.

Haber Girişi Halil İbrahim Ğlkü - Editör
#TRABZON

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Trabzon’a 45,6 milyar liralık dev havalimanı
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