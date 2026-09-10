Trabzon’a mühür vuracak dev proje

Ortahisar ilçesi Beşirli mahallesinde hayata geçirilen Uzunkum Yaşam Alanı Millet Bahçesi temel atma ve Fidan dikimi projesi törenine, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, AK Parti Trabzon Milletvekilleri Mustafa Şen, Adil Karaismailoğlu, Yılmaz Büyükaydın, Vehbi Koç, Trabzon Valisi Tahir Şahin, Devlet eski Bakanı Faruk Nafız Özak, TOKİ Başkanı Mustafa Levent Sungur, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Ordu Büyükşehir Belediye BaşkanıDr. Mehmet Hilmi Güler Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Ak Parti Trabzon İl Başkanı Sezgin Mumcu, Siyasi parti il ve ilçe başkanları, sivil toplum kuruluşları ve vatandaşlar katıldı.

DENİZİN KIYISINDA DEV DÖNÜŞÜM

Açılış konuşmasını yapan Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, "750 dönümlük bir alanda, denizle yeniden buluşması için çocuklardan gençlere kadar tüm hemşehrilerimize hitap edecek sosyal ve yaşam alanı oluşturuyoruz. Buradaki amacımız, yeşil alanı daha da artırmak. Allah nasip ederse 461 gün sonra bu güzel yaşam alanını hemşehrilerimizin hizmetine sunacağız" dedi. TOKİ Başkanı Levent Sungur ise, "TOKİ olarak Trabzon merkezi başta olmak üzere bütün ilçelerimizde önemli yatırımlar yapıyoruz. Yüzlerce eseri hizmete sunduk. Bugüne kadar Trabzon'a yaklaşık 95 milyar liralık yatırımla 12 bin 100 konut kazandırdık. Bundan sonra da aynı azimle çalışacağız. Hep birlikte Trabzon'u daha görkemli yarınlara taşıyacağız. Şehircilik anlamında büyük bir proje olan millet bahçeleriyle büyük yatırımlar yaptık. Hemşehrilerimizin hizmetine sunduk. Tabiatın dokusuna zarar vermeden Uzungöl'ün Millet bahçesini yeniledik. Bugün de Uzunkum'da ilk adımları atıyoruz. Yürüyüş yolları, spor alanları, yelken kulübü ve diğer alanlarıyla yeni bir alan olacak. Burası çocukların güven içinde olacağı, hemşehrilerimizin denizle yeniden buluşacağı bir yaşam alanı olacak. Şehir hayatıyla denizin buluştuğu bir alan, yarınlara bırakacağımız bir miras olacak. İnanıyorum ki yıllar sonra burada yürüyen, spor yapan gençlerimiz bugün ki fidanları hatırlayacak. Emeği geçen herkese dua edecektir. Trabzon'umuza hayırlı olsun"

URALOĞLU: "TRABZON'A MÜHÜR VURACAK"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu yaptığı konuşmada, "Beşirli sahilindeki dolgu alanı üzerinde, Trabzon'u deniziyle yeniden kucaklaştıracak, sahilini çağdaş, yeşil ve insan odaklı bir yaşam alanına dönüştürecek büyük bir vizyon projesi olan Uzunkum Yaşam Alanı Millet Bahçesi'nin fidan dikim törenini gerçekleştiriyoruz. Trabzon'a yakışır, deniziyle bütünleşmiş, canlı bir yaşam merkezi inşa ediyoruz. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımız, TOKİ'miz, Trabzon Büyükşehir Belediyemiz, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğümüz ve Karayolları Genel Müdürlüğümüzün omuz omuza yürüttüğü bu proje, sadece Trabzon'un değil, Doğu Karadeniz'in en güzel sahil düzenleme projelerinden biri olarak tarihe geçecek ve Trabzon'a mühür vuran bir proje olacaktır. Rabbim hayırlısıyla tamamlamayı nasip etsin. Trabzon'un marka değerini yükseltecek ve Trabzonluları yeniden denizle buluşturacak bu muhteşem eserin hayata geçirilmesinden son derece gurur ve mutluluk duyuyoruz. Bu eşsiz projeyi Trabzon'a kazandıran Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ahmet Metin Genç ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Sayın Murat Kurum ve kıymetli ekipleri başta olmak üzere tüm paydaş kurumlarımıza teşekkür ediyorum" dedi.

BAKAN KURUM: UZUNKUM'DA GELECEĞİN TRABZON'U KURULUYOR

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Trabzon, elini taşın altına koyan bir şehirdir. Trabzon'da 18 ilçemizde on binlerce ailemize yeni TOKİ konutlarını kazandırdık. Bugün muazzam bir eserin ilk fidanlarını dikmek için buradayız. Bu eserin sözünü vermiştik. Biz sözümüzün esiriyiz, verdiğimiz sözün her zaman arkasındayız. Bu, Trabzon için çok önemli ve çok değerli bir proje. Bugün 750 dönümlük alanın ilk etabı olan 450 dönümlük bölümün yapımına başlıyoruz. Burada çocuklarımız, gençlerimiz ve ailelerimiz için yürüyüş ve spor alanlarının yanı sıra yeşille ve denizle buluşacakları bir yaşam alanı kuruyoruz. İstedik ki vatandaşlarımız burada derin bir nefes alsın. Burası tüm Karadeniz'in cazibe merkezi olacak. Bugün burada geleceğin Trabzon'unun temelini atacağız. Sosyal alanlar, restoranlar ve etkinlik merkezleriyle tam kapasiteye ulaştığında gençlerimize iş ve istihdam sağlayacak. Projemiz her alanda şehrimize bolluk ve bereket getirecek.

Burada kayıkhanemiz, çok amaçlı spor ve etkinlik alanlarımız ile yelken spor kulübümüz olacak. Engelli vatandaşlarımız başta olmak üzere tüm vatandaşlarımızın kullanımına sunulmak üzere proje kapsamında 800 araçlık otoparkı da şehrimize kazandıracağız. Uzunkum Yaşam Alanı Millet Bahçesi Projemizi 2027 yılının Ekim ayında tamamlayarak Trabzonlu vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız. Bir diğer büyük adımımız ise Trabzon'umuzun ve denizlerimizin geleceği için attığımız adım. Ortahisar ve Yomra'da yaşayan hemşehrilerimize hizmet edecek, atık sorununu kökten çözecek, enerji üretecek günlük 1.000 ton kapasiteli İleri Biyolojik Arıtma Tesisi'ni Büyükşehir belediyemiz ile Trabzon'a kazandırıyoruz. Şehrimizin atık suları ileri teknolojiyle arıtılmış olacak. Çöplerden elde ettiğimiz enerjiyle birlikte de şehrimizin ekonomisine hizmet edeceğiz. Karadeniz'deki her bir ilimiz çöp konusunu Trabzon'da olduğu gibi birlikte ele alacak. Bu kapsamda çalışmalarımızı yapıyoruz. En güzel tesisleri buralara kazandıracağız. Doğamızı kimsenin kirletmesine müsaade etmedik, bundan sonra da etmeyeceğiz. Bu proje, Trabzon'umuzun atık yönetimi konusunda örnek bir adım olacak" dedi. Konuşmaların ardından Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu ile katılımcılar, Uzunkum Yaşam Alanı Millet Bahçesi'nde fidan dikti.