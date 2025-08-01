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Giriş Tarihi: 1.8.2025 12:15 Son Güncelleme: 1.8.2025 12:21

Trabzon'da 10 gün önce kaybolan kişinin fındık bahçesinde cansız bedeni bulundu

Trabzon'un Araklı ilçesi Yeşilce mahallesinde 10 gün evinden çıktıktan sonra kaybolan kişinin cansız bedeni ekipler tarafından fındık bahçesinde bulundu.

Özgür ÖZDEMİR Özgür ÖZDEMİR
Trabzon’da 10 gün önce kaybolan kişinin fındık bahçesinde cansız bedeni bulundu

Araklı ilçesinin Yeşilçe mahallesinde yaşayan Metin Uzun (65), 22 Temmuz 2025 tarihinde gezmek için evinden çıkarak geri dönmedi. Durumu fark eden çocukları 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. İhbar üzerine bölgede Polis, AFAD, İtfaiye ve Sağlık ekipleri tarafından çalışma başlatıldı. Arama çalışmalarının 10 gününde ileri derecede böbrek rahatsızlığı ve psikolojik rahatsızlıkları bulunan Uzun'un cansız bedeni ekipler tarafından Yeşilce mahallesi'nde ki bir fındık bahçesinde bulundu. Uzun'un cansız bedeni adli tıp kurumuna kaldırıldı.Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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Trabzon'da 10 gün önce kaybolan kişinin fındık bahçesinde cansız bedeni bulundu
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