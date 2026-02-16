Trabzon’da 13 yaşındaki ortaokul öğrencisi hayatını kaybetti: Sanal oyun iddiası...

Çarşıbaşı ilçesi nüfusuna kayıtlı 13 yaşındaki Abdulkadir Eymen Bilgin, evinde ailesi tarafından hareketsiz halde bulundu. Ailesinin durumu fark etmesiyle 112 acil servise haber verdi. Sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan küçük Eymen, doktorların tüm çabalarına ve yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayata gözlerini yumdu.

İddiaya göre ortaokul 3.sınıf öğrencisi Abdulkadir Eymen Bilgin evindeki odasında sanal oyun oynarken ona verilen görevleri yapmak için kendini kapının koluna astığı, odasında yapılan ilk incelemede sanal oyundan verilen görev kağıtları görüldüğü öne sürüldü. Bilgin'in cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla otopsi için adli tıp kurumuna kaldırıldı.

DİYANET-SEN'DEN BAŞSAĞLIĞI MESAJI!

Acı kaybın ardından Diyanet-Sen Trabzon Şubesi bir taziye mesajı yayınladı. Mesajda, vefat eden Abdulkadir Eymen'in Trabzon İl Müftü Yardımcısı Yusuf Kaya ve Ortahisar İlçesi Hacı Bayram Yatılı Kur'an Kursu Yöneticisi Mustafa Bilgin ile olan yakınlığına değinilerek şu ifadelere yer verildi: "Trabzon İl Müftü Yardımcısı Yusuf Kaya'nın baldızının oğlu, Ortahisar ilçesi Hacı Bayram Yatılı Kur'ân Kursu Yöneticisi Mustafa Bilgin'in abisinin oğlu Abdulkadir Eymen Bilgin vefat etmiştir. Cenazesi 16.02.2026 Pazartesi günü Çarşıbaşı ilçesi Pınarlı Mahallesi Camiinde ikindi namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından aile mezarlığına defnedilecektir. Merhuma Allah'tan rahmet, degerli hocalarımıza ve yakınlarına sabırlar diliyoruz."