Trabzon’da 30 Ağustos coşkusu

Trabzon'da 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 104. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi. Kutlamalar kapsamında Trabzon Valiliği, Trabzon Garnizon Komutanlığı ve Trabzon Büyükşehir Belediyesi tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu. Çelenk sunumunun ardından Trabzon Büyükşehir Belediyesi Bando Ekibi eşliğinde saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Törenin ardından Trabzon Valiliği makamında tebrikat töreni gerçekleştirildi.

"MİLLETÇE KENETLENİNCE AŞILAMAYACAK ENGEL YOK"

Tebrikat töreninin ardından konuşan Trabzon Valisi Tahir Şahin, 30 Ağustos Zaferi'nin Türk milletinin bağımsızlık iradesinin en güçlü göstergelerinden biri olduğunu söyledi.

Şahin, "30 Ağustos 1922, yalnızca bir askeri zaferin tarihi değil, imkansızlıklar karşısında milletçe kenetlendiğinde hiçbir engelin aşılmaz olmadığını bütün dünyaya gösteren büyük bir iradenin tezahürüdür" dedi.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün başkomutanlığında kazanılan zaferin, Türk milletinin esareti kabul etmeyeceğini ve bağımsızlığından hiçbir şart altında vazgeçmeyeceğini tarihe bir kez daha kaydettiğini belirten Şahin, birlik ve beraberliğin korunmasının önemine dikkat çekti.

"ORTAK SORUMLULUĞUMUZ"

Türkiye Cumhuriyeti'ni daha güçlü ve müreffeh yarınlara taşımanın herkesin ortak sorumluluğu olduğunu ifade eden Vali Şahin, "Malazgirt'ten günümüze uzanan bin yıllık tarihimiz boyunca bu toprakları bizlere vatan kılan kahraman ecdadımızın emanetine sahip çıkmak, birlik ve beraberliğimizi muhafaza ederek Türkiye Cumhuriyeti'ni daha güçlü, daha müreffeh ve daha aydınlık yarınlara taşımak hepimizin ortak mesuliyetidir" diye konuştu.

Şahin, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere bağımsızlık ve milletin bekası uğruna hayatını kaybeden şehitleri rahmet, minnet ve şükranla andı. Kahraman gazilere de saygı ve minnetlerini sundu.

Hükümet Konağı önünde gerçekleştirilen çelenk sunma törenine Trabzon Valisi Tahir Şahin, YENİ Parti Trabzon Milletvekili Sibel Suiçmez, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Trabzon garnizon komutan vekili Kara kuvvetleri Araştırma merkezi komutanı Tuğgeneral Sertaç Öztürk,Sahil Güvenlik Doğu Karadeniz Grup Komutanı SG Binbaşı Aytaç Bayırlı, Trabzon Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Emin Aşık Kutlu, Karadeniz Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Çuvalcı, Sağlık İl Müdürü Mehmet Topsakal, Gençlik ve Spor İl Müdürü Lokman Arıcıoğlu, Askeri ve Emniyet mensupları ile çok sayıda vatandaş katıldı.