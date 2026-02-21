Trabzon’da başıboş köpek paniği: 21 yaşındaki Nesibe Gül’ün tedavisi sürüyor

Kaza, önceki gün akşam saatlerinde meydan geldi. Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Eczacılık Fakültesi 2. sınıf öğrencisi Cennet Nesibe Gül (21), yurda gitmek üzere Değirmendere mahallesinde kaldırımda yürüdüğü sırada çevrede dolaşan bir sokak köpeğinin aniden üzerine doğru koştuğunu fark etti. Panikle geri çekilip kaçmaya çalışan genç kız, korkuyla yola fırladı. Bu sırada seyir halindeki belediye otobüsü Gül'e çarptı. Çarpmanın etkisiyle metrelerce sürüklenen öğrenci ağır yaralandı. Kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde köpeğin genç kıza yöneldiği, Gül'ün panikle koşarak yola çıktığı ve o anda seyir halinde olan otobüsün çarptığı anlar yer aldı.

YOĞUN BAKIMDA YAŞAM MÜCADELESİ

Ağır yaralı olarak KTÜ Farabi Hastanesi'ne kaldırılan Gül'ün beyin kanaması geçirdiği, kalça kemiğinde kırık, akciğer travması ile karaciğer ve dalak yaralanmaları bulunduğu öğrenildi. Ameliyata alınan genç kızın yoğun bakım ünitesinde tedavisinin sürdüğü ve hayati tehlikesinin devam ettiği bildirildi. Kahramanmaraş'tan Trabzon'a gelen aile, hastanede endişeli bekleyişini sürdürüyor. Belediye ekipleri olayın ardından köpeği kontrol altına alarak barınağa götürdü. Polis ekiplerinin hem kazaya hem de köpek saldırısına ilişkin inceleme başlattığı öğrenildi.

"İLK 72 SAAT KRİTİK"

KTÜ Tıp Fakültesi Yoğun Bakım Anabilim Dalı'ndan Prof. Dr. Müge Koşucu, multi travma hastası olan Gül'ün durumuna ilişkin yaptığı açıklamada ilk 48-72 saatin hayati önem taşıdığını belirterek, genel durumunun ciddiyetini koruduğunu ifade etti. KTÜ Orman Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Şağdan Başkaya ise başıboş köpeklerin kampüsler ve şehir merkezlerinde ciddi risk oluşturduğunu belirterek, sahipsiz hayvanların toplanarak barınaklara alınması gerektiğini söyledi.