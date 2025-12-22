Haberler Yaşam Haberleri Trabzon'da bıçaklı kavga: 1'i ağır 8 kişi yaralandı!
Trabzon'da kent merkezinde alacak meselesi nedeniyle 2 aile arasında bıçaklı kavga çıktı. Çıkan kavgada 1'i ağır 8 kişi yaralandı.

Dehşete düşüren olay, saat 13.30 sıralarında kent merkezi İskenderpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. İl dışından gelerek kentte çalışan 2 aile arasında alacak meselesi nedeniyle tartışma çıktı.

YARALILARDAN 1'İNİN DURUMU AĞIR

Tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü. Taraflar birbirlerine tekme, tokat ve yumruklarla saldırdı, kavgada 8 kişi yaralandı. İhbarla bölgeye çok sayıda sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla kentteki farklı hastanelere kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralılardan birinin hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.

ŞÜPHELİLER GÖZALTINDA

Olayla ilgili çok sayıda şüpheli gözaltına alınırken, Trabzon Emniyet Müdürü Ali Loğoğlu da olay yerine gelerek incelemelerde bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Trabzon'da bıçaklı kavga: 1'i ağır 8 kişi yaralandı!
