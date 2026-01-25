Haberler Yaşam Haberleri Trabzon'da feci kaza: Direksiyon başında kalp krizi geçirdi
Giriş Tarihi: 25.01.2026 18:21

Trabzon'un Akçaabat ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

İHA
Edinilen bilgiye göre, gurbetçi oldukları ve izin için Trabzon'da bulundukları öğrenilen Mustafa Uzun (89) yönetimindeki araç, sürücünün direksiyon başında kalp krizi geçirmesi sonucu kontrolden çıkarak kaza yaptı.

Kazayı gören çevredeki vatandaşlar, araçta bulunan Mustafa Uzun ile eşi Asiye Uzun'u araçtan çıkararak ilk müdahaleyi yaptı. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan Mustafa Uzun, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Eşi Asiye Uzun'un ise hastanedeki tedavisi sürüyor. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

