Trabzon’da feci kaza: Servis minibüsü kadına çarpıp metrelerce sürükledi! Kaza anı kamerada

Feci kaza, 4 Aralık'ta Kaşüstü Mahallesi'nde meydana geldi. Y.S.'nin kontrolündeki servis minibüsü, yol kenarında bekleyen N.E.'ye arkadan çarptı. Servis minibüsünün altında kalan N.E., birkaç metre sürüklendikten sonra aracın altından kurtulmayı başarıp, ayağa kalkmaya çalıştı. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Hastaneye kaldırılan N.E.'nin köprücük kemiğinin ve ayağının kırıldığı, vücudunun farklı bölgelerinde ezikler ve morluklar oluştuğu belirtildi.