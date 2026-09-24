Trabzon’da heyelan: Ev temeli kazarken toprak altında kaldı

Ortahisar ilçesine bağlı Güneyli Mahallesi'nde sabah saatlerinde meydana gelen heyelan, faciaya yol açtı. Ali Turhal, kendi evinin temelini kazdığı sırada toprak kayması meydana geldi. Turhal, kayan toprağın altında kaldı.
EKİPLER SEFERBER OLDU
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine AFAD, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Toprak altında kalan Turhal'a ulaşmak için bölgede arama-kurtarma çalışması başlatıldı. Ekiplerin yoğun çalışması sonucu Turhal, toprak altından çıkarıldı. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Ali Turhal'ın hayatını kaybettiği belirlendi.