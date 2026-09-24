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Giriş Tarihi: 24.09.2026 11:01

Trabzon’da heyelan: Ev temeli kazarken toprak altında kaldı

Trabzon’un Ortahisar ilçesinde evinin temelini kazdığı sırada meydana gelen heyelanda Ali Turhal, toprak altında kaldı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen AFAD, sağlık ve jandarma ekipleri, Turhal’ı kurtarmak için seferber oldu. Ekiplerin çalışması sonucu toprak altından çıkarılan Turhal’ın hayatını kaybettiği belirlendi.

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Özgür ÖZDEMİR Özgür ÖZDEMİR Yaşam
Trabzon’da heyelan: Ev temeli kazarken toprak altında kaldı
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Ortahisar ilçesine bağlı Güneyli Mahallesi'nde sabah saatlerinde meydana gelen heyelan, faciaya yol açtı. Ali Turhal, kendi evinin temelini kazdığı sırada toprak kayması meydana geldi. Turhal, kayan toprağın altında kaldı.

EKİPLER SEFERBER OLDU

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine AFAD, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Toprak altında kalan Turhal'a ulaşmak için bölgede arama-kurtarma çalışması başlatıldı. Ekiplerin yoğun çalışması sonucu Turhal, toprak altından çıkarıldı. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Ali Turhal'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör
#TRABZON #ORTAHİSAR

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Trabzon’da heyelan: Ev temeli kazarken toprak altında kaldı
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