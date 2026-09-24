Trabzon’da heyelan: Ev temeli kazarken toprak altında kaldı

EKİPLER SEFERBER OLDU

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine AFAD, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Toprak altında kalan Turhal'a ulaşmak için bölgede arama-kurtarma çalışması başlatıldı. Ekiplerin yoğun çalışması sonucu Turhal, toprak altından çıkarıldı. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Ali Turhal'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör