Trabzon’da iki grup arasında bıçaklı kavga: 1’i çocuk 16 kişi gözaltında

Olay, dün öğle saatlerinde ilçenin İskenderpaşa Mahallesi Limonlu Sokakta meydana geldi. Bir otomobil ile gelen bir grup kişi otomobilden iner inmez aralarında daha önce alacak verecek meselesi bulunan kişilere saldırdı. İnşaatlarda çalıştıkları ve Ağrı nüfusuna kayıtlı oldukları öğrenilen 2 grup arasında çıkan bıçaklı sopalı kavgada 11 kişi vücutlarının değişik yerlerinden yaralandı.

Olayda sol göğsünden ve boynundan aldığı bıçak darbesiyle ağır yaralanan Habib Geçer (19) ambulansla Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Farabi Hastanesi'ne kaldırılırken, diğer yaralılar ise KTÜ Farabi Hastanesi ve Fatih Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Habib Geçer'in dün yapılan ameliyat sonrası hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenilirken, kavgaya karışan 1'i çocuk 16 kişi Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı. Gözaltında olan kişilerin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye çıkartılacağı belirtildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.