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Giriş Tarihi: 22.11.2021 11:30 Son Güncelleme: 22.11.2021 11:41

Trabzon’da intihar eden genç kızın kimliği belli oldu

ÖZGÜR ÖZDEMİR ÖZGÜR ÖZDEMİR
Trabzon’da intihar eden genç kızın kimliği belli oldu

Trabzon'un Ortahisar ilçesinde dün akşam saatlerinde Tanjant Yolu üzerindeki Kanuni Sultan Süleyman Köprüsü üzerinden aşağıya atlayarak intihar eden genç kızın kimliği belirlendi.

Trabzon'un Ortahisar ilçesi Atapark mevkiinde dün akşam saat 20.45 sıralarında genç bir kız Tanjant Yolu üzerindeki Kanuni Sultan Süleyman Köprüsü'nde yürürken birden kendisini yaklaşık 50 metreden boşluğa bırakarak intihar etti.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan incelemede genç kızın hayatını kaybettiği belirlendi. Genç kızın üzerinden herhangi bir kimlik çıkmazken, cesedi otopsi için Trabzon Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Genç kızın 16 yaşındaki lise öğrencisi İ.K. olduğu belirlendi. Genç kızın ailesi ise polise verdiği ifadede, kızlarının hiçbir sorunu olmadığı, ergenlik dönemi yaşadığını ve arada bir evde tartışma yaşadığını belirtti.

Polis ekipleri ise genç kızın intiharı üzerinde araştırmalarını genişletildiği öğrenildi.

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Trabzon’da intihar eden genç kızın kimliği belli oldu
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