Trabzon’da 25 yaşındaki Enes Terzi 4 gündür kayıp: Arama çalışmaları sürüyor

Ortahisar ilçesine bağlı 2 Nolu Erdoğdu Mahallesi'ndeki evinden 27 Ocak'ta çıkan ve bir daha kendisinden haber alınamayan Enes Terzi'ye ait olduğu değerlendirilen kıyafetlerin Beşirli dolgu sahasında bulunması üzerine arama çalışmaları bu bölgede yoğunlaştırıldı. İhbarın ardından bölgeye AFAD, Sahil Güvenlik, polis ve arama kurtarma ekipleri sevk edildi.