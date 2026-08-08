Trabzon’da kendilerini banka personeli olarak tanıttılar! 50 milyon vurgun yaptılar: 5 tutuklama

8 ADRESE EŞ ZAMANLI OPERASYON

MASAK tarafından yapılan incelemelerde ise şüphelilerle bağlantılı yaklaşık 50 milyon TL para hareketi tespit edildi. Soruşturma kapsamında ekipler tarafından şüphelilerin faaliyetlerini yürüttüğü belirlenen ve 'Call Center' olarak kullanılan ikamet dahil 8 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.