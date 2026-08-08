Haberler Yaşam Haberleri Trabzon'da kendilerini banka personeli olarak tanıttılar! 50 milyon vurgun yaptılar: 5 tutuklama
Giriş Tarihi: 8.08.2026 11:42

Trabzon'da kendilerini banka personeli olarak tanıttılar! 50 milyon vurgun yaptılar: 5 tutuklama

Trabzon'da polis ekiplerinin, kendilerini banka çalışanı olarak tanıtarak vatandaşları dolandıran şebekeye yönelik düzenlediği operasyonda 7 kişi gözaltına alındı. MASAK raporlarında 50 milyon TL şüpheli para hareketi tespit edilen şüphelilerden 5'i tutuklandı.

DHA Yaşam
Trabzon’da kendilerini banka personeli olarak tanıttılar! 50 milyon vurgun yaptılar: 5 tutuklama
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Trabzon Emniyet Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, kendilerini banka görevlisi olarak tanıtarak vatandaşları dolandırdığı belirlenen şüphelilere yönelik çalışma başlattı. Yapılan incelemelerde şüphelilerin, vatandaşlarla telefon üzerinden iletişime geçerek çeşitli yöntemlerle para transferi yaptırdığı belirlendi.

8 ADRESE EŞ ZAMANLI OPERASYON

MASAK tarafından yapılan incelemelerde ise şüphelilerle bağlantılı yaklaşık 50 milyon TL para hareketi tespit edildi. Soruşturma kapsamında ekipler tarafından şüphelilerin faaliyetlerini yürüttüğü belirlenen ve 'Call Center' olarak kullanılan ikamet dahil 8 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

ÇOK SAYIDA DİJİTAL MATERYAL EŞYAYA EL KONULDU

Operasyonda 7 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ve SIM kartın yanı sıra farklı kişilere ait kimlik belgeleri, ruhsatsız tabanca ve uyuşturucu madde ele geçirildi.

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5 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 7 şüpheliden 5'i çıkarıldıkları mahkemede tutuklanırken, 2 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Polisin olayla ilgili başlattığı inceleme sürüyor.

Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör
#TRABZON

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Trabzon'da kendilerini banka personeli olarak tanıttılar! 50 milyon vurgun yaptılar: 5 tutuklama
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