Trabzon’da maganda kurşunu düğünü kana buladı: 1 ölü, 2 yaralı

Alınan bilgiye göre, Tranzon'un Çaykara ilçesine bağlı Taşkıran Mahallesi'nde düzenlenen düğün merasiminde gelin alma sırasında havaya ateş açan 2 kişi, 3 kişinin yaralanmasına neden oldu. Seken kurşunların isabet etmesiyle ağır yaralanan F.H. (43) kaldırıldığı Kaşüstü Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybederken, B.S.T. (16) ve Z.S. (31) ise Of Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

2 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Özel Hareket polisi olduğu öğrenilen Y.E.B. (27) ve babası M.B. (47), olay sonrası jandarma ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili inceleme sürüyor.