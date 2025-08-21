Haberler Yaşam Haberleri Trabzon'da maganda kurşunu düğünü kana buladı: 1 ölü, 2 yaralı
Trabzon'un Çaykara ilçesinde bir düğünde havaya rastgele ateş açılması sonucu kurşunların isabet ettiği 1 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi yaralandı. Olayla ilgili olarak bir Özel Harekat polisi ile babası gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Tranzon'un Çaykara ilçesine bağlı Taşkıran Mahallesi'nde düzenlenen düğün merasiminde gelin alma sırasında havaya ateş açan 2 kişi, 3 kişinin yaralanmasına neden oldu. Seken kurşunların isabet etmesiyle ağır yaralanan F.H. (43) kaldırıldığı Kaşüstü Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybederken, B.S.T. (16) ve Z.S. (31) ise Of Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

2 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Özel Hareket polisi olduğu öğrenilen Y.E.B. (27) ve babası M.B. (47), olay sonrası jandarma ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili inceleme sürüyor.

