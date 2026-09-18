Trabzon’da otomobil dereye uçtu! 3’ü ağır 5 yaralı

Trabzon'un Şalpazarı ilçesinde Acısu yolu üzerinde meydana gelen trafik kazasında korku dolu anlar yaşandı. Acısu istikametinden ilçe merkezine seyir halinde olan otomobil, Doğancı Sapağı mevkiinde henüz belirlenemeyen nedenle kontrolden çıktı.

DEREYE UÇTU

Sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, yoldan savrularak yol kenarındaki dereye uçtu. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve ilgili ekipler sevk edildi. Ekipler, dereye düşen araçtaki 5 kişiye ulaşarak ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Araçtan çıkarılan 5 yaralı, ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

3 YARALININ DURUMU AĞIR

Kazada yaralanan 5 kişiden 3'ünün sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi. Yaralıların vücutlarının çeşitli bölgelerinde kırıklar bulunduğu belirtildi. Yaralıların tedavisi sürüyor. Otomobilde bulunan kişilerin Ağrı'nın Patnos ilçesinden geldikleri ve bölgede inşaat işinde çalıştıkları öğrenildi. Kazanın kesin nedeninin belirlenmesi için ekipler tarafından inceleme başlatıldı.

Haber Girişi Halil İbrahim Ğlkü - Editör