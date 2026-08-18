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Giriş Tarihi: 18.08.2026 21:32 Son Güncelleme: 18.08.2026 21:55

Trabzon’da otoparktaki araçların üzerine İHA düştü!

Trabzon'un Arsin İlçe Emniyet Müdürlüğü binası yanında bulunan araçların üzerine İHA düştü. Daha sonra patlama meydana gelirken, 3 araçta maddi hasar oluştu.

İHA Yaşam
Trabzon’da otoparktaki araçların üzerine İHA düştü!
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Alınan bilgiye göre, Arsin İlçe Emniyet Müdürlüğünün araçlarının bulunduğu alana insansız hava aracı düştü.

Meydana gelen patlamada 3 araçta maddi hasar meydana geldi. Olayda can kaybı ve yaralanma olmazken, olay yeri inceleme ve bomba imha ekipleri olay yerinde incelemelerini sürdürüyor.

VALİ ŞAHİN'DEN AÇIKLAMA

Vali Tahir Şahin, incelemeleri sonrasında yaptığı açıklamada, "Bugün saat 19.00 sıralarında Arsin ilçemizde emniyet müdürlüğümüzün bahçesine bir hava aracı olduğu değerlendirilen cisim yüksekten düşmüştür. Çok şükürler olsun ki herhangi bir can kaybına rastlanılmamıştır, can kaybı olmamıştır. Beraberinde otopark halindeki araçlarımızda maddi hasar oluşmuştur. Konu ile ilgili etraflıca bir soruşturma başlatılmış olup, olay yeri inceleme ekiplerimiz şimdi olay yerindeler, inceleme yapıyorlar. Daha sonrasındaki hava aracının menşeiyle ilgili inceleme bittikten sonra sizlere de bilgi vereceğim. Çok geçmiş olsun" dedi.

Haber Girişi Serhat Kandiloğlu - Editör
#TRABZON

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Trabzon’da otoparktaki araçların üzerine İHA düştü!
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