Trabzon’da Pınar Kaynak cinayet davasında ikinci karar

Olay, 15 Ağustos 2017'de Ortahisar ilçesine bağlı Çukurçayır Mahallesi'nde meydana geldi. Bir çocuk annesi Pınar Kaynak, ormanlık alanda göğsüne bıçak saplanmış ve başı taşla ezilmiş halde ölü bulundu. Cinayetin ardından jandarma ekiplerince kurulan özel ekip, olay yerindeki delilleri inceleyerek Kaynak'a ait cep telefonunun kayıp olduğunu belirledi. Yapılan sinyal incelemesinde telefonun Mustafa Gülyüz'e ait bir hat üzerinden sinyal verdiği tespit edildi.

Kocaeli'nde yakalanarak Trabzon'a getirilen Gülyüz, cep telefonunu Pazarkapı mahallesinden aldığını ve İstanbul'da sattığını öne sürdü. Ancak kriminal incelemelerde, Kaynak'ın üzerinden alınan sperm örneği ile Gülyüz'ün DNA'sının birebir uyuştuğu belirlendi. Gülyüz, daha sonra verdiği ifadede Kaynak ile rızaya dayalı ilişki yaşadığını, öldürme olayına karışmadığını savundu. Soruşturma kapsamında Necati Parmak'ın evinde yapılan aramada bir tornavida üzerinde kan izlerine rastlandı. Otopsi raporunda da Kaynak'ın göğüs bölgesinde tornavida ile zorlanma izleri bulunduğu belirtildi. Bunun üzerine Mustafa Gülyüz ve Necati Parmak, "canavarca hisle veya eziyet çektirerek kasten öldürme" ve "cinsel saldırı" suçlarından tutuklandı.

İLK KARARDA AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET VERİLMİŞTİ

Davada 8 Mart 2022'de verilen ilk kararda mahkeme, her iki sanığı da ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırmıştı. Ancak Yargıtay, bu kararı bozarak dosyanın yeniden görülmesine hükmetti.Yeniden yapılan yargılama sonunda mahkeme, Necati Parmak'ın nitelikli kasten öldürme, nitelikli cinsel saldırı ve birden fazla kişiyle birlikte kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma suçlarından beraatine karar verdi. Mustafa Gülyüz ise nitelikli cinsel saldırıdan 18 yıl, cinsel amaçla cebir ve hileyle kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma suçundan 7 yıl 6 ay olmak üzere toplam 25 yıl 6 ay hapis cezasına mahkûm edildi.

AİLEDEN TEPKİ:YARAMIZ YENİDEN AÇILDI

Karar duruşmasının ardından konuşan baba Mehmet Kaynak, "Yaramız yeniden açıldı. Yıllardır süren bu dava bir an önce sonuçlansın istiyoruz" dedi. Kardeş İsmail Kaynak ise adalete olan güvenlerinin sarsıldığını belirterek, cinayetin arkasında başka kişilerin olabileceğini düşündüklerini ve herkesin bildiklerini yetkililerle paylaşmasını istedi. Ailenin avukatı Selahattin Onay da beraat kararlarının eksik incelemeye dayandığını savunarak, hukuki mücadelenin süreceğini ve karara karşı tüm yasal başvuru yollarının kullanılacağını açıkladı.