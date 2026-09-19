Trabzon’da sağanak etkili oldu! Belediyenin 533 personeli ve 376 aracı sahada

"VATANDAŞLARIMIZIN HAYATINI OLUMSUZ YÖNDE ETKİLEYEN HERHANGİ BİR SORUN BULUNMAMAKTADIR"

Trabzon Valiliği'nden yapılan açıklamada, il genelinde etkili olan kuvvetli yağışlar nedeniyle, yağışın yoğun olarak gerçekleştiği bölgelerde elektrik kesintileri ve ulaşımda bazı aksamalar meydana geldiği belirtilerek, yaşanan olumsuzlukların giderilmesi amacıyla ilgili kurumların koordinasyon içerisinde yürüttüğü çalışmalar neticesinde ekiplerin ivedilikle sahaya intikal ettiği kaydedildi.

Yaklaşık 780 personel ve 456 aracın sahada görev aldığı ve 112 Acil Çağrı Merkezi'ne 144 ihbar ulaştığı aktarılan açıklamada, ulaşıma kapanan yolların yeniden trafiğe açıldığı ve elektrik kesintileri giderilerek enerji arzının yeniden sağlandığı belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"İlimiz genelinde şu an itibarıyla vatandaşlarımızın hayatını olumsuz yönde etkileyen herhangi bir sorun bulunmamaktadır. Meteorolojiden alınan son bilgilere göre ilimizde halen etkili olan kuvvetli yağışların doğuya doğru hareket ederek Arsin ilçemiz ve doğu kesimlerimizde etkisini sürdürmesi beklenmektedir. Doğu ilçelerimizde mevcut yağışlara ilave olarak yer yer metrekareye 50 kilograma kadar yağış görülebileceği değerlendirilmektedir. Batıdan gelecek yeni yağışlı sistemin ise saat 24.00 itibarıyla ilimizin batı kesimlerinden başlayarak etkili olması, batı ilçelerimiz ve Ortahisar'da mevcut yağışlara ilave olarak yer yer metrekareye yaklaşık 50 kilogram daha yağış bırakması beklenmektedir. Yağışların sabah saatlerine doğru etkisini kaybetmesi öngörülmektedir."

Açıklamada, vatandaşların zorunlu olmadıkça özel araçlarıyla trafiğe çıkmamaları, zorunlu hallerde ise trafik yoğunluğu oluşturmamak adına dikkatli ve tedbirli hareket etmeleri, sel, su baskını, heyelan ve ulaşımda yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tedbirli olmaları, dere yatakları ve riskli bölgelerden uzak durmaları istendi.

Haber Girişi Uğur Birdal - Editör