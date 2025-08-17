Trabzon’da şehit babası kene kurbanı oldu

Trabzon'da yasayan 75 yaşındaki şehit babası Dursun Ali Kalkışım, Kırım Kongo Kanamalı Ateşi nedeniyle bir suredir tedavi gördüğü hastanede yapılan tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

Kalkışım için Osmanbaba Mahallesi'nde sıkı sağlık önlemleri altında cenaze töreni düzenlendi. Cenazeye Akçaabat Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim, önceki belediye başkanı Şefik Türkmen, jandarma teşkilatı, ailesi ve sevenleri katıldı. Kalkışım Akçaabat Osmanbaba Mahallesinde kılınan cenaze namazının ardından aile kabristanlığında toprağa verildi.