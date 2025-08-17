Haberler Yaşam Haberleri Trabzon’da şehit babası kene kurbanı oldu
Giriş Tarihi: 17.8.2025 16:20 Son Güncelleme: 17.8.2025 16:43

1994’te Siirt Eruh’ta şehit olan Trabzon'lu Erol Kalkışım’ın babası Dursun Ali Kalkışım (75) Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Trabzon'da yasayan 75 yaşındaki şehit babası Dursun Ali Kalkışım, Kırım Kongo Kanamalı Ateşi nedeniyle bir suredir tedavi gördüğü hastanede yapılan tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

Kalkışım için Osmanbaba Mahallesi'nde sıkı sağlık önlemleri altında cenaze töreni düzenlendi. Cenazeye Akçaabat Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim, önceki belediye başkanı Şefik Türkmen, jandarma teşkilatı, ailesi ve sevenleri katıldı. Kalkışım Akçaabat Osmanbaba Mahallesinde kılınan cenaze namazının ardından aile kabristanlığında toprağa verildi.

