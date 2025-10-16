Haberler Yaşam Haberleri Trabzon'da sır olay: Denizde terk edilmiş halde bulundu! Ağları denizde, eşyaları teknede...
Trabzon'un Arsin ilçesinde bir balık çiftliği çalışanı şahsın teknesinin denizde terk edilmiş halde bulunması nedeniyle arama çalışması başlatıldı. Mehmet Ali Gürsoy'un kişisel eşyalarının teknede olduğu tespit edildi.

Alınan bilgiye göre, saat 09.30 sıralarında 112 Acil Çağrı Merkezi'ne 39 yaşındaki Mehmet Ali Gürsoy isimli balık çiftliği çalışanının Arsin açıklarında balıkçılık yaptığı teknenin üzerinde olmadığı bildirildi. Gürsoy'un ağlarının denizde, kişisel eşyaları ve telefonunun ise teknede olduğununda bildirilmesi üzerine arama kurtarma çalışması başlatıldı.

ÇOK SAYIDA EKİP SEVK EDİLDİ

Bölgeye 3 Sahil Güvenlik Botu ve 1 DEGAK Sahil Güvenlik Dalış Timi gönderilirken, AFAD ekipleri de çalışmalara destek verdi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

