Trabzon’da sır olay: Denizde terk edilmiş halde bulundu! Ağları denizde, eşyaları teknede...

Alınan bilgiye göre, saat 09.30 sıralarında 112 Acil Çağrı Merkezi'ne 39 yaşındaki Mehmet Ali Gürsoy isimli balık çiftliği çalışanının Arsin açıklarında balıkçılık yaptığı teknenin üzerinde olmadığı bildirildi. Gürsoy'un ağlarının denizde, kişisel eşyaları ve telefonunun ise teknede olduğununda bildirilmesi üzerine arama kurtarma çalışması başlatıldı.