Denizde teknesi boş bulunan balıkçı için arama çalışması başlatıldı | Video

16.10.2025 | 13:18

Trabzon'un Arsin ilçesinde bir balık çiftliği çalışanı şahsın teknesinin denizde boş halde bulunması nedeniyle arama çalışması başlatıldı.

Alınan bilgiye göre, saat 09.30 sıralarında 112 Acil Çağrı Merkezi'ne Mehmet Ali Gürsoy (39) isimli balık çiftliği çalışanının Arsin açıklarında balıkçılık yaptığı teknenin üzerinde olmadığı, ağlarının denizde, kişisel eşyaları ve telefonunun teknede olduğunun bildirilmesi üzerine arama kurtarma çalışması başlatıldı. Bölgeye 3 Sahil Güvenlik Botu ve 1 DEGAK Sahil Güvenlik Dalış Timi gönderilirken, AFAD ekipleri de çalışmalara destek verdi.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
