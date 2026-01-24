Haberler Yaşam Haberleri Trabzon'da terminalde otobüs dehşeti: Çocuk yolcuya çarpıp binaya daldı!
Giriş Tarihi: 24.01.2026 13:05

Trabzon'da terminalde otobüs dehşeti: Çocuk yolcuya çarpıp binaya daldı!

Trabzon'da perona yanaşırken kontrolden çıkan yolcu otobüsü, küçük çocuğa ve terminal binası camına çarptı. Çocuk yaralanırken, otobüs ile terminal binasının camları kırıldı.

DHA Yaşam
Trabzon'da terminalde otobüs dehşeti: Çocuk yolcuya çarpıp binaya daldı!
Akılalmaz kaza, dün akşam saatlerinde Değirmendere Mahallesi'ndeki Trabzon Şehirler Arası Yolcu Terminali'nde meydana geldi. Kimliği öğrenilemeyen şoförün kullandığı otobüs, iddiaya göre perona yanaştığı sırada duramayarak önce yolcu E.D.'ye (13) ardından terminal binası dış camına çarptı.

ÇOCUK HASTANEYE KALDIRILDI

İhbarla otogara sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı çocuk, ambulansla Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Farabi Hastanesi'ne kaldırıldı. Otobüs ile terminal binasının camları kılırken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.


