Trabzon’da toplanıyor Bayburt’ta kurutuluyor

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Trabzon'un Araklı ilçesinde yağışlı hava nedeniyle fındıklarını kurutmakta zorlanan üreticiler, hasat ettikleri ürünleri Bayburt'a getiriyor. "Fındık Trabzon'da toplanır, Bayburt'ta kurutulur" sözü, üreticilerin bu geleneğini özetliyor. Araklılı üretici Yakup Alemdar, yağış nedeniyle fındığı kurutamadıklarını, yeterince kurumayan ürünün yağlanıp bozulabileceğini belirterek Bayburt'a geldiklerini söyledi. Alemdar, kurutma işleminin 3-4 gün süreceğini aktardı. TMO, 2026-2027 sezonu için kabuklu fındık alım fiyatını yüzde 50 sağlam iç oranı üzerinden Giresun kalite için 255 lira, Levant kalite için 250 lira olarak açıkladı. Ancak Alemdar, tüccarların 170-180 lira arasında fiyat verdiğini belirtti. İHA