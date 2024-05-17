Trabzon’da TÜBİTAK 4006 bilim fuarı açıldı

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Affan Kitapçıoğlu Anadolu Lisesi'nde düzenlenen TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı'nın açılışına katıldı. Açılışa Başkan Genç'in yanı sıra Trabzon İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Uygun, Okul Müdürü Eren Çavdaroğlu, öğretmenler ve öğrenciler katıldı. Trabzon'un bilim merkezi olma konusunda önemli adımlar attığını belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, "Trabzon'umuz, tarihin bize emanet ettiği kadim bir şehirdir. Tarih, kültür ve sanat şehridir. Turizmiyle, eğitimiyle ve sporuyla öne çıkmıştır. Trabzon'umuzun, artık bir bilim merkezi de olmasını istiyoruz. Çünkü kadim üniversitemiz var. Orada üretilen bilgi var. Son yıllarda milli eğitimimizin attığı adımlarla birlikte bu işi artık liselerimize, ortaokullarımıza ve ilkokullarımıza kadar indiriyoruz. Üretilen yeni bilgiler ve teknolojilerle birlikte ülkemizin gelişimine, tam bağımsız Türkiye olma yolunda son yıllarda atılan adımlara katkı sağlamış oluyoruz" dedi.

TRABZON İLKLERİ BAŞARDI

Eğitimin her zaman destekçisi olduğunu belirten Başkan Genç, "Trabzon'umuzda, belediyemizin de destekleriyle birlikte Karadeniz Teknik Üniversitemizde gençlerimiz roket üretiyor. Ve bu roketler, uluslararası arenada sahneye çıkıyor. Biz de bunları destekliyoruz. Türkiye'de üretilen roketin, yakıtı ve motor teknolojisi milli olarak ilk kez Trabzon'da üretiliyor. Biz bu vesileyle gençler artık geleceğimizdir sözünü literatürden kaldırıyoruz. Gençler bugünümüzle, geleceğimizdir. Çünkü bugünümüzde bu sürece katkı sağlayan siz sevgili gençlerimizsiniz. Sizleri ülkemizin tam bağımsız Türkiye olma yolundaki kararlı adımlarınızdan, özgüveninizden, cesaretinizden, çalışkanlığınızdan ve azminizden dolayı ayrı ayrı kutluyorum. Bu konudaki çalışmalarınızın sonuna kadar arkasında, yanında ve destekçisi olmaya devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

ÖĞRENCİLER DAHA ÇOK ÜRETECEK

Trabzon İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Uygun, "Şu anda yaptığınız proje tabanını öğrenme, aynı zamanda bir bilim okuryazarlığıdır. Öğrencilerin bilgiyle, olayla, nesneyle karşılaştığında onu kavramsallaştırması, anlamsallaştırması ve bunu bilgiye dönüştürmesi, ihtiyaç halinde üretmesine biz okuryazarlık diyoruz. Bilgi okuryazarlığı, bilim okuryazarlığı, sanat okuryazarlığı, yapay zeka okuryazarlığı, teknoloji okuryazarlığı diyoruz. Bunların hepsi bugün yeni müfredatımızda yerini bulmuştur. Dolayısıyla sevgili öğrencilerimiz, değerli meslektaşlarımız, bakanlığımızın şu anda uygulamaya koymaya çalıştığı müfredatı uyguluyor, önden gidiyor, yol açıyor. Bakanlık da bu uygulamaları kendi uhdesinde uzmanlarıyla değerlendirerek sürdürülebilir ve bir sistematik haline dahil ediyor. Öğrencilerimiz, öğretmenlerimizle beraber daha çok üretebilmek adına yeni bir ufka doğru yürüyor" ifadelerini kullandı.

BÜYÜK BULUŞLARIN ÖNÜ AÇILIYOR

Okul Müdürü Eren Çavdaroğlu ise, "Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanımızın aramızda bulunmasından dolayı çok memnunum. Kendisine okulum, öğretmenlerim ve öğrencilerim adına teşekkür ediyorum. 14 projede, 15 öğretmenimiz ve 86 öğrencimizle çalıştık. Güzel bir çalışma ve sonuç ortaya çıkarttık. TÜBİTAK'ın desteklediği bilim fuarında amaç, öğrencilerimizde merak uyandırmak, bilim ve teknik anlamda yeni projelere kapı açmak, ileride gerçekleşecek büyük buluşların ön çalışmasını yapmak" dedi. Konuşmaların ardından Başkan Genç, stantları gezerek öğrencilerden yaptıkları çalışmalarla ilgili bilgi aldı.