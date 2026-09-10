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Giriş Tarihi: 10.09.2026

Trabzon’da Uzunkum için ilk adım atılıyor

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Özgür ÖZDEMİR Özgür ÖZDEMİR
Trabzon’da Uzunkum için ilk adım atılıyor
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Trabzon'da önemli projeler arasında gösterilen Uzunkum Yaşam Alanı Millet Bahçesi Projesi'nin temeli 10 Eylül'de atılacak. Törene Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'nun katılması bekleniyor. Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, projenin seçim döneminde Trabzonlulara verilen iki önemli sözden biri olduğunu söyledi. Raylı sistem projesinin temelinin 1 Eylül'de atıldığını hatırlatan Genç, şimdi sıranın Uzunkum Yaşam Alanı'na geldiğini belirtti. Projenin Trabzon'un geleceğine yönelik önemli bir yatırım olduğunu ifade eden Genç, "Söz verdik, çalışıyoruz. Hayal ettik, gerçekleştiriyoruz" dedi. Genç, Trabzon'un yarınlarına inançlarının büyük olduğunu vurguladı.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör
#TRABZON #AHMET METİN GENÇ

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Trabzon’da Uzunkum için ilk adım atılıyor
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