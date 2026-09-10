Trabzon’da Uzunkum için ilk adım atılıyor

Trabzon
'da önemli projeler arasında gösterilen Uzunkum Yaşam Alanı Millet Bahçesi Projesi'nin temeli 10 Eylül'de atılacak. Törene Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'nun katılması bekleniyor. Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç
, projenin seçim döneminde Trabzonlulara verilen iki önemli sözden biri olduğunu söyledi. Raylı sistem projesinin temelinin 1 Eylül'de atıldığını hatırlatan Genç, şimdi sıranın Uzunkum Yaşam Alanı'na geldiğini belirtti. Projenin Trabzon'un geleceğine yönelik önemli bir yatırım olduğunu ifade eden Genç, "Söz verdik, çalışıyoruz. Hayal ettik, gerçekleştiriyoruz" dedi. Genç, Trabzon'un yarınlarına inançlarının büyük olduğunu vurguladı.
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Mete Efendioğlu - Editör