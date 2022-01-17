Trabzon’da yangın: 1 ölü

Alınan bilgiye göre, Köprübaşı ilçesi Pınarbaşı mahallesinde bulunan 3 katlı bir evin 2. katında akşam saatlerinde elektrik kontağından yangın çıktı.
Bölgede yolların aşırı karlı olması nedeniyle yangına Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri güçlükle ulaşırken, evde tek başına yaşadığı öğrenilen 75 yaşındaki Bayrak Kumaş(75) çıkan yangında yanarak hayatını kaybetti. Yangında ise ev kullanılamaz hale gelirken, yanarak hayatını kaybeden Bayrak Kumaş'ın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Trabzon Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.
Olayla ilgili inceleme sürüyor.