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Giriş Tarihi: 1.07.2026 12:05

Trabzon’dan acı haber: Serinlemek için girdiği denizde cansız bedenine ulaşıldı

Trabzon'un Akçaabat ilçesinde çalıştığı şantiyenin önünden denize giren Hüseyin Karaduman (33) bir süre sonra gözden kayboldu. Sahil güvenliğin aramaları sonucu Karaduman'ın cansız bedenine ulaşıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

İHA Yaşam
Trabzon’dan acı haber: Serinlemek için girdiği denizde cansız bedenine ulaşıldı
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Olay, dün Akçaabat ilçesi Yıldızlı Mahallesi'nde meydana geldi. Çalıştığı şantiyenin önündeki sahilde denize giren Hüseyin Karaduman, bir süre sonra gözden kayboldu. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sahil güvenlik ekipleri sevk edildi.

CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI

Ekiplerin yürüttüğü arama çalışmaları sonucu Karaduman'ın cansız bedenine ulaşıldı. Ekiplerce denizden çıkarılan Karaduman'ın cenazesi, otopsi işlemleri için Trabzon Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör
#TRABZON

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Trabzon’dan acı haber: Serinlemek için girdiği denizde cansız bedenine ulaşıldı
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