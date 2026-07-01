Trabzon’dan acı haber: Serinlemek için girdiği denizde cansız bedenine ulaşıldı

Olay, dün Akçaabat ilçesi Yıldızlı Mahallesi'nde meydana geldi. Çalıştığı şantiyenin önündeki sahilde denize giren Hüseyin Karaduman, bir süre sonra gözden kayboldu. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sahil güvenlik ekipleri sevk edildi.
CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI
Ekiplerin yürüttüğü arama çalışmaları sonucu Karaduman'ın cansız bedenine ulaşıldı. Ekiplerce denizden çıkarılan Karaduman'ın cenazesi, otopsi işlemleri için Trabzon Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.