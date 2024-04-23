Trabzonlu genç fizikçi tarihe adını yazdırdı

Harvard Üniversitesi Fizik Bölümünde Doktora yapan Trabzon Yomra Fen Lisesi Mezunu Şükrü Furkan Öztürk (26), 175 yıldır bilim insanlarının çözemediği dünyada yaşamın 4 milyar yıl önce nasıl başladığını çözerek bilim tarihine adını yazdırdı. Yomra İlçe Milli Eğitim Müdürü Ayhan Yıldırım, "Yomra Fen Lisesi mezunumuz olan Şükrü Furkan Öztürk ile gurur duyuyoruz. Furkan, Türkiye 37'ncisi olarak Bilkent Üniversitesini başarıyla kazanmıştı. Okulda yaptığı araştırmaları ve başarılarını yurt dışında eğitimine devam ettiği Harward Üniversitesinde de gösterdi. Onunla gurur duyuyoruz"

Yomra Fen Lisesinden mezun olduktan sonra Bilkent Üniversitesinde fizik bölümünde lisans eğitimini tamamlayan Öztürk, doktora eğitimi için Harvard Üniversitesi Fizik bölümüne girdi. Dünyada yaşamın nasıl başladığına yönelik bilimsel araştırmalar yapan Öztürk, 4 milyar yıl önce dünyada yaşamın nasıl başladığını keşfeden bilim insanı oldu. Öztürk, Harvard Üniversitesi tarafından sınırlı sayıda kişiye verilen Getrude ve Maurice Goldhaber ödülüne layık görüldü.

En prestijli bilim dergilerinden Science'da çıkan bir haberde "çığır açıcı keşif" başlığıyla duyurulan bir dizi makalenin birinci yazarı fizikçi Furkan Öztürk, "Araştırmam, yaşamın kökenine dair önemli, ancak karanlıkta kalmış bir problem üzerine. Bu problemin ismi homokiralite, yani yaşamı oluşturan moleküllerin sağ veya sol elli olma durumu. Bildiğimiz haliyle yaşamın bir özelliği" dedi.

ONUNLA GURUR DUYUYORUZ

Yomra İlçe Milli Eğitim Müdürü Ayhan Yıldırım, "22 dönem 2014 Yomra Fen Lisesi mezunu olan öğrencimiz Furkan Türkiye 37.cisi olarak Bilkent Üniversitesi kazandı. Okulumuzda çok başarılı bir öğrencimizdi. Proje yapmayı, araştırmayı, üretmeye merakı olan bir öğrencimizdi. Arkadaşlarıyla uyumlu, iletişim ve duyarlılığı yüksek olan, öğretmenleriyle olan saygı ve sevgisini düşürmeyen, boş zamanlarında bile okuyan araştıran öğrencimiz. Yurt dışında da yaptığı başarılar nedeniyle öğrencimiz Şükrü Furkan ile gurur duyuyoruz" diye konuştu.