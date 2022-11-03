Haberler Yaşam Haberleri Trabzonspor - Ferençvaroş maçı CANLI İZLE! Avrupa Ligi Trabzonspor - Ferençvaroş maçı canlı yayın kanalı izle
Giriş Tarihi: 3.11.2022 21:34 Son Güncelleme: 3.11.2022 21:34

Trabzonspor - Ferençvaroş maçı CANLI İZLE! Avrupa Ligi Trabzonspor - Ferençvaroş maçı canlı yayın kanalı izle

UEFA Avrupa Ligi H Grubu 6. ve son maçında Süper Lig temsilcimiz Trabzonspor - Ferençvaroş ile kozlarını paylaşıyor. Zorlu maçta bordo-mavili temsilcimizi izlemek isteyen futbolseverler Trabzonspor maçı canlı yayın bilgilerini öğrenmek isteyerek Trabzonspor - Ferençvaroş maçı canlı izle şeklindeki araştırmalarına devam ediyor. Trabzonspor - Ferençvaroş maçı canlı izle linki ve maçın ilk 11’leri.

HAYDİ KARADENİZ FIRTINASI! Trabzonspor - Ferençvaroş maçı CANLI İZLE! Avrupa Ligi Trabzonspor - Ferençvaroş maçı canlı yayın kanalı izle

Avrupa Ligi H grubu son maçında Karadeniz Fırtınası Trabzonspor, Ferençvaroş ile yeşil sahada kozlarını paylaşıyor. Zorlu maçı canlı yayında izlemek isteyenler yoğun olarak Trabzonspor - Ferençvaroş maçı canlı izle şeklinde araştırmalarına devam ediyor.

TRABZONSPOR - FERENÇVAROŞ MAÇI CANLI İZLE

UEFA Avrupa Ligi "Trabzonspor - Ferençvaroş maçı canlı izle" linki ve ilk 11'ler şöyle;

HAYDİ KARADENİZ FIRTINASI! Trabzonspor - Ferençvaroş maçı CANLI İZLE! Avrupa Ligi Trabzonspor - Ferençvaroş maçı canlı yayın kanalı izle

TRABZONSPOR - FERENÇVAROŞ MAÇI İLK 11'LER

TRABZONSPOR XI: Uğurcan - Larsen, Bartra, Hugo, Eren - Siopis, Hamsik, Bakasetas - Abdülkadir, Trezeguet - Yusuf Yazıcı.

FERENÇVAROŞ XI: Dibusz, Wingo, Samy Mmaee, Knoester, Paszka, Esiti, Laidouni, Zachariassen, Vecsei, Nguen, Ryan Mmaee

HAYDİ KARADENİZ FIRTINASI! Trabzonspor - Ferençvaroş maçı CANLI İZLE! Avrupa Ligi Trabzonspor - Ferençvaroş maçı canlı yayın kanalı izle

TRABZONSPOR FERENÇVAROŞ MAÇI HANGİ KANALDA?

  • Trabzonspor - Ferençvaroş maçı 3 Kasım 2022 Perşembe günü saat 20:45'te başlayacak. Mücadele Exxen platformunda yayınlanacak.
HAYDİ KARADENİZ FIRTINASI! Trabzonspor - Ferençvaroş maçı CANLI İZLE! Avrupa Ligi Trabzonspor - Ferençvaroş maçı canlı yayın kanalı izle

TRABZONSPOR FERENÇVAROŞ MAÇI EXXEN CANLI İZLE

Aşağıda yer alan linkle mücadeleyi canlı yayın üzerinden izleyebilirsiniz.

https://www.exxen.com/tr/sign-up

HAYDİ KARADENİZ FIRTINASI! Trabzonspor - Ferençvaroş maçı CANLI İZLE! Avrupa Ligi Trabzonspor - Ferençvaroş maçı canlı yayın kanalı izle

TRABZONSPOR-FERENCVAROS MAÇINA DOĞRU

UEFA Avrupa Ligi H Grubu 6. ve son maçında yarın Trabzonspor'a konuk olacak Ferencvaros'un teknik direktörü Stanislav Cherchesov, iyi bir performans ortaya koymak istediklerini dile getirdi.

Cherchesov ve forvet oyuncusu Ryan Mmaee, karşılaşmanın oynanacağı Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde basın toplantısı düzenledi.

HAYDİ KARADENİZ FIRTINASI! Trabzonspor - Ferençvaroş maçı CANLI İZLE! Avrupa Ligi Trabzonspor - Ferençvaroş maçı canlı yayın kanalı izle

Kadrosunda eksik oyuncular bulunduğunu belirten Cherchesov, "Grupta 6. maçımızı oynayacağız. Çok sıkı bir programdan sonra buradayız. Tabii ki uzun yürüyüş içinde eksikler olabilir. Genç oyuncu olsun olmasın, önemli olan alacağımız sonuçtur." dedi.

Dün Trabzonspor'un oyun sistemini incelediklerini ifade eden Cherchesov, şunları söyledi:

"Yarın iyi oyunla iyi bir performans göstermek istiyoruz. Kendi evimizde 10 kişi mücadele etmek zorunda kaldık. İyi performans gösterdik. Seyirci önünde motive olacaklar. Onun için halen taktik üzerinde düşünüyoruz. Yarın ne olacağı ortaya çıkacak. Türkiye'ye karşı 6 kez Rusya Milli Takımı'yla oynadım. Hepsinde çok güzel atmosfer vardı. Türkiye'de futbolun ne kadar sevildiğini biliyorum. Yarın da böyle olmasını bekliyoruz."

HAYDİ KARADENİZ FIRTINASI! Trabzonspor - Ferençvaroş maçı CANLI İZLE! Avrupa Ligi Trabzonspor - Ferençvaroş maçı canlı yayın kanalı izle

MMAEE: "TUR BİLETİMİZİ ALDIK"

Forvet oyuncusu Ryan Mmaee, bondo-mavili ekibe karşı zor bir müsabaka oynayacaklarını belirterek, "Üzerimizde büyük bir baskı olacak ama mutlaka kazanmalıyız. Zor bir maç bekliyorum. Daha önce yaptığımız maçlardaki oyunumuzu göstererek bu müsabakayı kazanmak istiyoruz. Formda bir takımımız var. Ben de gol ile katkı sağlamaya hazırım." ifadelerini kullandı.

Maçın atmosferinin kendilerini etkileyip etkilemeyeceğine ilişkin ise Mmaee, "30 bin kişiye karşı oynamak kolay değil. Mücadele edeceğiz. Daha önceki maçlarda gösterdiğimiz takım ruhunu yanımıza alıp, performansımızı artıracağız. Bir sonraki tura biletimizi aldık ama mücadelemizi yapacağız." diye konuştu.

Konuk takım, karşılaşmanın oynanacağı Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde son antrenmanını gerçekleştirdi.

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Trabzonspor - Ferençvaroş maçı CANLI İZLE! Avrupa Ligi Trabzonspor - Ferençvaroş maçı canlı yayın kanalı izle
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