Trabzonspor - Ferençvaroş maçı CANLI İZLE! Avrupa Ligi Trabzonspor - Ferençvaroş maçı canlı yayın kanalı izle

MMAEE: "TUR BİLETİMİZİ ALDIK"

Forvet oyuncusu Ryan Mmaee, bondo-mavili ekibe karşı zor bir müsabaka oynayacaklarını belirterek, "Üzerimizde büyük bir baskı olacak ama mutlaka kazanmalıyız. Zor bir maç bekliyorum. Daha önce yaptığımız maçlardaki oyunumuzu göstererek bu müsabakayı kazanmak istiyoruz. Formda bir takımımız var. Ben de gol ile katkı sağlamaya hazırım." ifadelerini kullandı.

Maçın atmosferinin kendilerini etkileyip etkilemeyeceğine ilişkin ise Mmaee, "30 bin kişiye karşı oynamak kolay değil. Mücadele edeceğiz. Daha önceki maçlarda gösterdiğimiz takım ruhunu yanımıza alıp, performansımızı artıracağız. Bir sonraki tura biletimizi aldık ama mücadelemizi yapacağız." diye konuştu.

Konuk takım, karşılaşmanın oynanacağı Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde son antrenmanını gerçekleştirdi.