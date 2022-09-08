UEFA Avrupa Ligi H Grubu'nda mücadele eden temsilcimiz Trabzonspor, gruptaki ilk maçında Macaristan temsilcisi Ferencvaros'a konuk oluyor. Abdullah Avcı yönetimindeki Fırtına, rakibini yenip grup maçlarına iyi bir başlangıç yapmanın hesaplarını yapıyor. Heyecan dolu karşılaşmayı kaçırmak istemeyen bordo mavili taraftarlar ise ''Ferencvaros Trabzonspor maçı hangi kanalda?'' sorusuna yanıt arıyor. Peki, Ferencvaros Trabzonspor maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta? İşte, Ferencvaros Trabzonspor canlı izle ekranı ve muhtemel 11'ler…