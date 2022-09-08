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Giriş Tarihi: 8.9.2022 14:52

Trabzonspor Ferencvaros maçı hangi kanalda? Trabzonspor Ferencvaros maçı ne zaman, saat kaçta?

UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcimiz Trabzonspor, grup aşamasındaki ilk maçına çıkıyor. Avrupa Ligi H Grubu'nda mücadele eden bordo mavililer, gruptaki ilk maçında Ferencvaros ile karşı karşıya gelecek. Macaristan'da oynanacak maçı canlı ve şifresiz izlemek isteyen futbolseverler, ‘’Trabzonspor Ferencvaros maçı hangi kanalda?’’ sorusuna yanıt arıyor. Peki, Trabzonspor Ferencvaros maçı hangi kanalda? Trabzonspor Ferencvaros maçı ne zaman, saat kaçta? İşte, Trabzonspor Ferencvaros maçı muhtemel 11’leri ve diğer detaylar…

Trabzonspor Ferencvaros maçı hangi kanalda? Trabzonspor Ferencvaros maçı ne zaman, saat kaçta?

UEFA Avrupa Ligi H Grubu'nda mücadele eden temsilcimiz Trabzonspor, gruptaki ilk maçında Macaristan temsilcisi Ferencvaros'a konuk oluyor. Abdullah Avcı yönetimindeki Fırtına, rakibini yenip grup maçlarına iyi bir başlangıç yapmanın hesaplarını yapıyor. Heyecan dolu karşılaşmayı kaçırmak istemeyen bordo mavili taraftarlar ise ''Ferencvaros Trabzonspor maçı hangi kanalda?'' sorusuna yanıt arıyor. Peki, Ferencvaros Trabzonspor maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta? İşte, Ferencvaros Trabzonspor canlı izle ekranı ve muhtemel 11'ler…

FERENCVAROS TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcimiz Trabzonspor, gruptaki ilk maçında Macaristan temsilcisi Ferencvaros'a konuk olacak. Ferencvaros Trabzonspor maçı saati, canlı yayın kanalı ve muhtemel 11'leri hakkında bilgiler şöyle;

FERENCVAROS TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Ferencvaros Trabzonspor maçı, 8 Eylül 2022 Perşembe günü (bugün) karşı karşıya gelecek.

Macaristan'da bulunan Groupama Arena'da gerçekleşecek karşılaşma saat 22.00'de başlayacak.

FERENCVAROS TRABZONSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Ferencvaros Trabzonspor maçı, dijital platform Exxen'den naklen yayınlanacak.

TRABZONSPOR - FERENCVAROS MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Ferencvaros

Dibusz; Civic, Kovacevic, Mmaee, Wingo; Laidouni, Vecsei, Mercier; Traore, Zechariassen, Boli

Trabzonspor

Muhammet Taha; Elmali, Denswil, Bartra, Larsen; Gbamin, Trezeguet, Bardhi, Bakasetas, Omur; Djaniny

FERENCVAROS TRABZONSPOR CANLI İZLE

https://www.exxen.com/tr

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Trabzonspor Ferencvaros maçı hangi kanalda? Trabzonspor Ferencvaros maçı ne zaman, saat kaçta?
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