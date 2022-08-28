Spor Toto Süper Lig'in 2022-2023 sezonu 4. hafta maçları kapsamında Trabzonspor ile Galatasaray kozlarını paylaşıyor. Abdullah Avcı yönetimindeki bordo mavililer, rakibini yenerek moral bulmak isterken Okan Buruk yönetimindeki sarı kırmızılılar ise 3 puanı hanesine yazdırmak istiyor. Mücadeleyi canlı yayın üzerinden izlemek isteyen futbolseverler, Trabzonspor Galatasaray maçı canlı yayın kanalı ile ilgili bilgileri merak ederek "Trabzonspor Galatasaray maçı canlı izle" şeklinde araştırmalarını sürdürüyor. İşte, Trabzonspor Galatasaray maçı canlı izle linki ve maçın ilk 11'leri...

TRABZONSPOR GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Trabzonspor Galatasaray maçı, 28 Ağustos 2022 Pazar günü (bu akşam) saat 21:45'te başlayacak.

TRABZONSPOR GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA?

Şenol Güneş Spor Kompleksi Akyazı Stadyumu'nda oynanacak Trabzonspor Galatasaray maçı, beIN SPORTS 1'de canlı olarak yayınlanacak.