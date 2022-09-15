Haberler Yaşam Haberleri Trabzonspor Kızılyıldız maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? UEFA Avrupa Ligi Trabzonspor Kızılyıldız maçı ne zaman, saat kaçta?
Giriş Tarihi: 15.9.2022 17:21

Trabzonspor Kızılyıldız maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? UEFA Avrupa Ligi Trabzonspor Kızılyıldız maçı ne zaman, saat kaçta?

Trabzonspor Kızılyıldız maçı için geri sayım başladı! UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcimiz Trabzonspor, 2. hafta maçında Kızılyıldız ile karşı karşıya geliyor. İlk maçında Ferençvaroş'a 3-2 yenilen Fırtına, Sırp ekibini yenerek ilk galibiyetini almak istiyor. Zorlu mücadeleyi ekran başından takip etmek isteyen bordo mavili taraftarlar ise Trabzonspor Kızılyıldız maçı canlı izle kanalını merak ediyor. Peki, Trabzonspor Kızılyıldız maçı hangi kanalda yayınlanacak? Trabzonspor - Kızılyıldız maçı ne zaman, saat kaçta? İşte muhtemel 11'ler...

Trabzonspor Kızılyıldız maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? UEFA Avrupa Ligi Trabzonspor Kızılyıldız maçı ne zaman, saat kaçta?

Trabzonspor Kızılyıldız maçı için nefesler tutuldu! Temsilcimiz Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi 2. hafta maçında Sırp ekibi Kızılyıldız ile kozlarını paylaşacak. İlk maçında sahadan mağlup ayrılan bordo mavili ekip, kazanarak ilk galibiyetini almayı hedefliyor. Maçı izlemek isteyen bordo mavili taraftarlar ise Trabzonspor Kızılyıldız maçı canlı yayın ekranı hakkında araştırmalarına hız verdi. Peki, Trabzonspor Kızılyıldız maçı hangi kanalda? Trabzonspor Kızılyıldız maçı ne zaman, saat kaçta? İşte muhtemel 11'ler ve maça dair tüm detaylar…

TRABZONSPOR KIZILYILDIZ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

UEFA Avrupa Ligi'nde H grubu'nda ülkemizi temsil eden Trabzonspor, 2. hafta maçında Kızılyıldız ile karşı karşıya gelecek. İşte, Trabzonspor Kızılyıldız maçı tarihi, saati ve canlı yayın kanalı bilgileri;

TRABZONSPOR KIZILYILDIZ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Trabzonspor Kızılyıldız maçı, 15 Eylül 2022 Perşembe günü (bugün) saat 19.45'te başlayacak.

TRABZONSPOR KIZILYILDIZ MAÇI HANGİ KANALDA?

Trabzonspor Kızılyıldız maçı, dijital platform Exxen üzerinden canlı olarak yayınlanacak.

Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde oynanacak maçı, Alman hakem Sascha Stegemann yönetecek.

MUHTEMEL 11'LER

Trabzonspor: Uğurcan; Larsen, Bartra, Hugo, Elmalı; Gbamin; Trezeguet, Bakasetas, Bozok, Bardhi; Gomez

Kızılyıldız: Borjan; Erakovic, Milunovic, Dragovic; Srnic, Kanga, Sanogo, Rodic; Bukari, Pesic, Katai

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Trabzonspor Kızılyıldız maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? UEFA Avrupa Ligi Trabzonspor Kızılyıldız maçı ne zaman, saat kaçta?
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