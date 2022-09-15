Trabzonspor Kızılyıldız maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? UEFA Avrupa Ligi Trabzonspor Kızılyıldız maçı ne zaman, saat kaçta?

Trabzonspor Kızılyıldız maçı için nefesler tutuldu! Temsilcimiz Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi 2. hafta maçında Sırp ekibi Kızılyıldız ile kozlarını paylaşacak. İlk maçında sahadan mağlup ayrılan bordo mavili ekip, kazanarak ilk galibiyetini almayı hedefliyor. Maçı izlemek isteyen bordo mavili taraftarlar ise Trabzonspor Kızılyıldız maçı canlı yayın ekranı hakkında araştırmalarına hız verdi. Peki, Trabzonspor Kızılyıldız maçı hangi kanalda? Trabzonspor Kızılyıldız maçı ne zaman, saat kaçta? İşte muhtemel 11'ler ve maça dair tüm detaylar…
UEFA Avrupa Ligi'nde H grubu'nda ülkemizi temsil eden Trabzonspor, 2. hafta maçında Kızılyıldız ile karşı karşıya gelecek. İşte, Trabzonspor Kızılyıldız maçı tarihi, saati ve canlı yayın kanalı bilgileri;
Trabzonspor Kızılyıldız maçı, dijital platform Exxen üzerinden canlı olarak yayınlanacak.
Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde oynanacak maçı, Alman hakem Sascha Stegemann yönetecek.
Trabzonspor: Uğurcan; Larsen, Bartra, Hugo, Elmalı; Gbamin; Trezeguet, Bakasetas, Bozok, Bardhi; Gomez
Kızılyıldız: Borjan; Erakovic, Milunovic, Dragovic; Srnic, Kanga, Sanogo, Rodic; Bukari, Pesic, Katai