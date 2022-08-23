Trabzonspor Kopenhag maçı ne zaman? Trabzonspor Kopenhag maçı hangi kanalda saat kaçta? Maçın hakemi ve bilet fiyatları

Trabzonspor Kopenhag maçı ne zaman sorusu gündemdeki yerini aldı. İlk karşılaşmada 2-1 mağlup olan bordo mavililer gruplara çıkma şansını evinde elde etmeye çalışacak. Trabzonspor Kopenhag maçı hakemi, kanalı, saati ve tarihi hakkında tüm detaylar belli oldu. Abdullah Avcı yönetimindeki takım evindeki mücadeleden umutlu. Peki, Trabzonspor Kopenhag maçı hangi kanalda saat kaçta? İşte rövanş maçı detayları…
TRABZONSPOR KOPENHAG MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA?
Tarih: 24 Ağustos 2022 Çarşamba
Saat: 22.00
Yer: Şenol Güneş Spor Kompleksi Medical Park Stadyumu
Hakem: Danny Makkelie (Hollanda)
TRABZONSPOR KOPENHAG MAÇI HANGİ KANALDA?
UEFA Şampiyonlar Ligi rövanş karşılaşması dijital platform Exxen üzerinden yayınlanacak.
FARK MÜCADELESİ!
UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanş maçında Danimarka'nın Kopenhag takımını konuk edecek Trabzonspor, rakibini eleyerek gruplara kalmak için mücadele edecek.
İlk maçı deplasmanda 2-1 kaybeden bordo-mavililer, Danimarka temsilcisi karşısında 2 farklı galip gelmesi halinde turu geçen taraf olacak.
MAÇ ÖNCESİ 4 EKSİK OYUNCU
Trabzonspor'da, sakatlıkları bulunan Marek Hamsik, Edin Visca, Hüseyin Türkmen ve Serkan Asan forma giyemeyecek. Fraport TAV Antalyaspor maçında kasığında ağrı hisseden Anastasios Bakasetas'ın da durumunun maç saatinde belli olacağı öğrenildi.
TRABZONSPOR KOPENHAG MAÇ BİLET FİYATLARI
Batı: 500 TL
Doğu: 400 TL
Fırtına: 300 TL
Kale Arkası: 200 TL