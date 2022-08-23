Haberler Yaşam Haberleri Trabzonspor Kopenhag maçı ne zaman? Trabzonspor Kopenhag maçı hangi kanalda saat kaçta? Maçın hakemi ve bilet fiyatları
Giriş Tarihi: 23.8.2022 14:57 Son Güncelleme: 23.8.2022 14:58

Trabzonspor Kopenhag maçı ne zaman? Trabzonspor Kopenhag maçı hangi kanalda saat kaçta? Maçın hakemi ve bilet fiyatları

UEFA Şampiyonlar Ligi temsilcimiz Trabzonspor Kopenhag rövanş maçı için hazırlandı. Geçtiğimiz sezonun Süper Lig şampiyonu Fırtına, play-off mücadelesinde rakibini farkla elerse gruplara çıkacak. Trabzonspor Kopenhag maçı hakemi, canlı yayın kanalı, saati ve muhtemel 11’leri gibi konular taraftarların gündemindeki yerini aldı. Peki, Trabzonspor Kopenhag maçı hangi kanalda saat kaçta, ne zaman? İşte rövanş maçı hakkında merak edilenler…

Trabzonspor Kopenhag maçı ne zaman? Trabzonspor Kopenhag maçı hangi kanalda saat kaçta? Maçın hakemi ve bilet fiyatları

Trabzonspor Kopenhag maçı ne zaman sorusu gündemdeki yerini aldı. İlk karşılaşmada 2-1 mağlup olan bordo mavililer gruplara çıkma şansını evinde elde etmeye çalışacak. Trabzonspor Kopenhag maçı hakemi, kanalı, saati ve tarihi hakkında tüm detaylar belli oldu. Abdullah Avcı yönetimindeki takım evindeki mücadeleden umutlu. Peki, Trabzonspor Kopenhag maçı hangi kanalda saat kaçta? İşte rövanş maçı detayları…

TRABZONSPOR KOPENHAG MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA?

Tarih: 24 Ağustos 2022 Çarşamba

Saat: 22.00

Yer: Şenol Güneş Spor Kompleksi Medical Park Stadyumu

Hakem: Danny Makkelie (Hollanda)

TRABZONSPOR KOPENHAG MAÇI HANGİ KANALDA?

UEFA Şampiyonlar Ligi rövanş karşılaşması dijital platform Exxen üzerinden yayınlanacak.

FARK MÜCADELESİ!

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanş maçında Danimarka'nın Kopenhag takımını konuk edecek Trabzonspor, rakibini eleyerek gruplara kalmak için mücadele edecek.

İlk maçı deplasmanda 2-1 kaybeden bordo-mavililer, Danimarka temsilcisi karşısında 2 farklı galip gelmesi halinde turu geçen taraf olacak.

MAÇ ÖNCESİ 4 EKSİK OYUNCU

Trabzonspor'da, sakatlıkları bulunan Marek Hamsik, Edin Visca, Hüseyin Türkmen ve Serkan Asan forma giyemeyecek. Fraport TAV Antalyaspor maçında kasığında ağrı hisseden Anastasios Bakasetas'ın da durumunun maç saatinde belli olacağı öğrenildi.

TRABZONSPOR KOPENHAG MAÇ BİLET FİYATLARI

Batı: 500 TL

Doğu: 400 TL

Fırtına: 300 TL

Kale Arkası: 200 TL

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Trabzonspor Kopenhag maçı ne zaman? Trabzonspor Kopenhag maçı hangi kanalda saat kaçta? Maçın hakemi ve bilet fiyatları
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