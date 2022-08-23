Trabzonspor Kopenhag maçı ne zaman? Trabzonspor Kopenhag maçı hangi kanalda saat kaçta? Maçın hakemi ve bilet fiyatları

Trabzonspor Kopenhag maçı ne zaman sorusu gündemdeki yerini aldı. İlk karşılaşmada 2-1 mağlup olan bordo mavililer gruplara çıkma şansını evinde elde etmeye çalışacak. Trabzonspor Kopenhag maçı hakemi, kanalı, saati ve tarihi hakkında tüm detaylar belli oldu. Abdullah Avcı yönetimindeki takım evindeki mücadeleden umutlu. Peki, Trabzonspor Kopenhag maçı hangi kanalda saat kaçta? İşte rövanş maçı detayları…