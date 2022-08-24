Haberler Yaşam Haberleri Trabzonspor Kopenhag maçı hangi kanalda? UEFA Şampiyonlar Ligi Trabzonspor Kopenhag maçı saat kaçta, hangi kanalda?
Giriş Tarihi: 24.8.2022 18:43 Son Güncelleme: 24.8.2022 18:43

Trabzonspor Kopenhag maçı hangi kanalda? UEFA Şampiyonlar Ligi Trabzonspor Kopenhag maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Trabzonspor Kopenhag maçı için nefesler tutuldu. UEFA Şampiyonlar Ligi’ndeki temsilcimiz Trabzonspor, play-off turu rövanş maçında Kopenhag ile karşı karşıya gelecek. İlk maçtan 2-1 mağlup ayrılan bordo mavililer, turu geçmesi halinde 2. kez Şampiyonlar Ligi'nde grup aşamasında mücadele edecek. Bu noktada futbolseverler, Trabzonspor Kopenhag maçı hangi kanalda, saat kaçta, ne zaman sorularına yanıt arıyor. Peki, Trabzonspor Kopenhag maçı hangi maçı kanalda? İşte TS Kopenhag maçı muhtemel 11’leri ve canlı yayın izle kanalı…

Trabzonspor Kopenhag maçı hangi kanalda? UEFA Şampiyonlar Ligi Trabzonspor Kopenhag maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Trabzonspor Kopenhag maçı için heyecan dorukta. Son şampiyon Trabzonspor, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanş maçında Danimarka ekibi Kopenhag ile kozlarını paylaşacak. Abdullah Avcı yönetimindeki Fırtına, taraftarı önünde maçı kazanarak adını gruplara yazdırmak istiyor. Bordo mavili takıma gönül veren taraftarlar ise ''Trabzonspor - Kopenhag maçı hangi kanalda?'' sorusuyla Trabzonspor Kopenhag maçı canlı izle kanalını araştırıyor. Peki, Trabzonspor - Kopenhag maçı hangi kanalda? Trabzonspor Kopenhag maçı saat kaçta, ne zaman? İşte, TS Kopenhag maçı muhtemel 11'leri ve canlı yayın izle kanalı…

TRABZONSPOR KOPENHAG MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Heyecanla beklenen Trabzonspor Kopenhag maçı, 24 Ağustos 2022 Çarşamba (bugün) oynanacak ve saat 22.00'da başlayacak.

TRABZONSPOR KOPENHAG MAÇI HANGİ KANALDA?

Şenol Güneş Spor Kompleksi Medical Park Stadyumu'nda oynanacak Trabzonspor Kopenhag maçı, dijital platform Exxen üzerinden yayınlanacak.

UEFA Şampiyonlar Ligi rövanş karşılaşmasını, Hollandalı hakem Danny Makkelie yönetecek.

FARK MÜCADELESİ!

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanş maçında Danimarka'nın Kopenhag takımını konuk edecek Trabzonspor, rakibini eleyerek gruplara kalmak için mücadele edecek.

İlk maçı deplasmanda 2-1 kaybeden bordo-mavililer, Danimarka temsilcisi karşısında 2 farklı galip gelmesi halinde turu geçen taraf olacak.

MAÇ ÖNCESİ 4 EKSİK OYUNCU

Trabzonspor'da, sakatlıkları bulunan Marek Hamsik, Edin Visca, Hüseyin Türkmen ve Serkan Asan forma giyemeyecek. Fraport TAV Antalyaspor maçında kasığında ağrı hisseden Anastasios Bakasetas'ın da durumunun maç saatinde belli olacağı öğrenildi.

TRABZONSPOR KOPENHAG MUHTEMEL 11'LER

Trabzonspor:

Uğurcan Çakır; Stryger Larsen, Hugo, Bartra, Elmali; Bardhi, Siopis, Bakasetas; Kouassi, Cornelius, Trezeguet

Copenhagen:

Ryan; Diks, Vavro, Khocholava, Kristiansen; Falk, Zeca, Lerager; Haraldsson, Biel, Claesson

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Trabzonspor Kopenhag maçı hangi kanalda? UEFA Şampiyonlar Ligi Trabzonspor Kopenhag maçı saat kaçta, hangi kanalda?
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