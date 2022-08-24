Trabzonspor Kopenhag maçı için heyecan dorukta. Son şampiyon Trabzonspor, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanş maçında Danimarka ekibi Kopenhag ile kozlarını paylaşacak. Abdullah Avcı yönetimindeki Fırtına, taraftarı önünde maçı kazanarak adını gruplara yazdırmak istiyor. Bordo mavili takıma gönül veren taraftarlar ise ''Trabzonspor - Kopenhag maçı hangi kanalda?'' sorusuyla Trabzonspor Kopenhag maçı canlı izle kanalını araştırıyor. Peki, Trabzonspor - Kopenhag maçı hangi kanalda? Trabzonspor Kopenhag maçı saat kaçta, ne zaman? İşte, TS Kopenhag maçı muhtemel 11'leri ve canlı yayın izle kanalı…