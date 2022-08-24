Trabzonspor Kopenhag maçı için heyecan dorukta. Son şampiyon Trabzonspor, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanş maçında Danimarka ekibi Kopenhag ile kozlarını paylaşacak. Abdullah Avcı yönetimindeki Fırtına, taraftarı önünde maçı kazanarak adını gruplara yazdırmak istiyor. Bordo mavili takıma gönül veren taraftarlar ise ''Trabzonspor - Kopenhag maçı hangi kanalda?'' sorusuyla Trabzonspor Kopenhag maçı canlı izle kanalını araştırıyor. Peki, Trabzonspor - Kopenhag maçı hangi kanalda? Trabzonspor Kopenhag maçı saat kaçta, ne zaman? İşte, TS Kopenhag maçı muhtemel 11'leri ve canlı yayın izle kanalı…
Heyecanla beklenen Trabzonspor Kopenhag maçı, 24 Ağustos 2022 Çarşamba (bugün) oynanacak ve saat 22.00'da başlayacak.
UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanş maçında Danimarka'nın Kopenhag takımını konuk edecek Trabzonspor, rakibini eleyerek gruplara kalmak için mücadele edecek.
İlk maçı deplasmanda 2-1 kaybeden bordo-mavililer, Danimarka temsilcisi karşısında 2 farklı galip gelmesi halinde turu geçen taraf olacak.
Trabzonspor'da, sakatlıkları bulunan Marek Hamsik, Edin Visca, Hüseyin Türkmen ve Serkan Asan forma giyemeyecek. Fraport TAV Antalyaspor maçında kasığında ağrı hisseden Anastasios Bakasetas'ın da durumunun maç saatinde belli olacağı öğrenildi.
Trabzonspor:
Uğurcan Çakır; Stryger Larsen, Hugo, Bartra, Elmali; Bardhi, Siopis, Bakasetas; Kouassi, Cornelius, Trezeguet
Copenhagen:
Ryan; Diks, Vavro, Khocholava, Kristiansen; Falk, Zeca, Lerager; Haraldsson, Biel, Claesson