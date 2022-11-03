Haberler Yaşam Haberleri Trabzonspor Puan Durumu: Trabzonspor puan durumu sıralaması nasıl, gruptan çıktı mı, kaçıncı oldu?
Giriş Tarihi: 3.11.2022 22:59 Son Güncelleme: 3.11.2022 22:59

Trabzonspor Puan Durumu: Trabzonspor puan durumu sıralaması nasıl, gruptan çıktı mı, kaçıncı oldu?

UEFA Avrupa Ligi H grubunda mücadele eden Trabzonspor, grupta Ferençvaroş’la oynadığı mücadelede 1-0’lık galibiyet alarak son maçından galibiyetler ayrıldı. Zorlu maçın ardından bordo mavili ekibin gruptaki puanı, sıralaması ve gruptan çıkıp çıkmadığı merak edilerek “Trabzonspor puan durumu sıralaması nasıl, gruptan çıktı mı, kaçıncı oldu?” sorularına yanıt aranmaya devam ediliyor. Trabzonspor puan durumu sıralaması nasıl, gruptan çıktı mı, kaçıncı oldu? sorularının yanıtları ve tüm detaylar.

Trabzonspor Puan Durumu: Trabzonspor puan durumu sıralaması nasıl, gruptan çıktı mı, kaçıncı oldu?

Trabzonspor Puan Durumu, H grubu mücadelesinde bordo mavili temsilcimizin galibiyet alması sonrasında merak edilerek "Trabzonspor puan durumu sıralaması nasıl, gruptan çıktı mı, kaçıncı oldu?" sorularına yanıt aranıyor.

TRABZONSPOR PUAN DURUMU SIRALAMASI NASIL, GRUPTAN ÇIKTI MI, KAÇINCI OLDU?

Trabzonspor puan durumu ve tüm detaylar şöyle;

Trabzonspor Puan Durumu: Trabzonspor puan durumu sıralaması nasıl, gruptan çıktı mı, kaçıncı oldu?

UEFA Avrupa Lig H Grubu 6. haftasında Trabzonspor sahasında Ferencvaros karşılaştı. Bordo-mavililer müsabakadan 1-0 galip ayrıldı. Karadeniz ekibi bu sonuçla yoluna Konferans Ligi'nde devam edecek.

Trabzonspor Puan Durumu: Trabzonspor puan durumu sıralaması nasıl, gruptan çıktı mı, kaçıncı oldu?

MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)

7. dakikada Trazeguet'in ceza sahası yayı üzerindeki Bakesetas'ı gördü. Ayağının içiyle düzgün vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Dibusz'un sağındaki direğin içine çarparak ağlarla buluştu. 1-0

13. dakikada Trezeguet'in ceza sahası yayı üzerinden vuruşunda meşin yuvarlak direğe çarparak auta çıktı.

Trabzonspor Puan Durumu: Trabzonspor puan durumu sıralaması nasıl, gruptan çıktı mı, kaçıncı oldu?

23. dakikada Trabzonspor'un sol taraftan kullandığı korner atışını iyi takip eden Bartra'nın kafa vuruşunda kaleci Dibsuz meşin yuvarlağı çizgi üzerinden çıkardı.

30. dakikada Abdulkadir Ömür'ün ceza sahası dışından yerden vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Dibusz'da kaldı.

41. dakikada Bakasetas, Trezeguet paslaşmasında topu önüne alan Bakasetas'ın yakın mesafeden vuruşunda kaleci Dibusz, ayaklarıyla topu kornere çeldi.

Trabzonspor Puan Durumu: Trabzonspor puan durumu sıralaması nasıl, gruptan çıktı mı, kaçıncı oldu?

79. dakikada sağ çaprazdan gelişen Trabzonspor atağında Gbamin'in pasında topla buluşan Larsen'in yerden vuruşunda top kaleci Dibusz'da kaldı.

81. dakikada Vecsei'nin uzak mesafeden vuruşunda meşin yuvarlağı kaleci Uğurcan Çakır güçlükle çeldi. Ardından savunma tehlikeyi uzaklaştırdı.

Trabzonspor Puan Durumu: Trabzonspor puan durumu sıralaması nasıl, gruptan çıktı mı, kaçıncı oldu?

Stat: Akyazı

Hakemler: Harm Osmers xxx, Robert Kempter xxx, Dominik Schaal xxx

Trabzonspor: Uğurcan Çakır xx, Larsen xx, Bartra xx, Hugo xx, Eren Elmalı xx, Siopis xx, Hamsik xx (Gbamin dk. 62 x), Abdulkadir Ömür x (Bardhi dk. 70 x), Bakasetas xx (Bakasetas dk. 70 x), Trezeguet xx (Doğucan dk. 85 ?), Yusuf Yazıcı x (Djaniny dk. 62 x)

Yedekler: Muhammet Taha Tepe, Kağan, Hüseyin Türkmen, Umut Bozok, Denswil, Yusuf Erdoğan, Lahtimi

Trabzonspor Puan Durumu: Trabzonspor puan durumu sıralaması nasıl, gruptan çıktı mı, kaçıncı oldu?

Teknik Direktör: Abdullah Avcı

Ferencvaros: Dibusz xx, Pazska x (Redsic dk. 90 ?), Knoester x, Samy Mmmaee x, Wingo x, Esiti x (Mercier dk. 61 x), Laidouni x, Vecsel x, Tokmac Nguen x (Kovacevic dk. 82 ?), Zachariassen x, Ryan Mmaee x,

Yedekler: Bogdan, Levente Ori, Botka, Bagi, Varga, Manner

Trabzonspor Puan Durumu: Trabzonspor puan durumu sıralaması nasıl, gruptan çıktı mı, kaçıncı oldu?

Teknik Direktör: Stanislav Cherchesov

Gol: Bakasetas (dk. 7) (Trabzonspor)

Sarı Kartlar: Laidouni, Samy Mmaee, Vecsei (Ferencvaros), Abdulkadir Ömür, Hugo, Bartra (Trabzonspor)

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Trabzonspor Puan Durumu: Trabzonspor puan durumu sıralaması nasıl, gruptan çıktı mı, kaçıncı oldu?
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