Trabzonspor Sivasspor maçı canlı izle! 2022 Süper Kupa finali Trabzonspor Sivasspor maçı canlı yayın izle

2022 Süper Kupa finali canlı yayın ile taraftarların takibinde! Turkcell Süper Kupa final maçı hakem Mete Kalkavan yönetiminde oynanacak. Trabzonspor Sivasspor maçı canlı izle linki ATV canlı yayın ile paylaşıldı. Bugün kupayı kaldırmak için bekleyen iki takım da hazırlıklarını tamamladı. Fırtına, kırmızı beyazlılar karşısında kariyerine bir şampiyonluk daha eklemeye çalışacak. İşte, ATV ile Trabzonspor Sivasspor maçı canlı izle ekranı!
SÜPER KUPA FİNALİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Tarih: 30.07.2022
Saat: 20.45
Yer: İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadyumu
Hakem: Mete Kalkavan
TRABZONSPOR SİVASSPOR SÜPER KUPA FİNALİ CANLI İZLE
Bu akşam ekranlara gelecek Süper Kupa finalini canlı izlemek için: