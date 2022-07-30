Haberler Yaşam Haberleri Trabzonspor Sivasspor maçı canlı izle! 2022 Süper Kupa finali Trabzonspor Sivasspor maçı canlı yayın izle
Giriş Tarihi: 30.7.2022 16:48 Son Güncelleme: 30.7.2022 17:07

Trabzonspor Sivasspor maçı canlı izle! 2022 Süper Kupa finali Trabzonspor Sivasspor maçı canlı yayın izle

Trabzonspor Sivasspor Süper Kupa maçı canlı yayın ile takip edilecek. Süper Lig şampiyonu Trabzonspor Sivasspor ile kozlarını İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadyumu’nda paylaşacak. Trabzonspor Sivasspor maçı canlı izle ekranı gündemdeki yerini aldı. “Süper Kupa finali hangi kanalda” sorusu yanıtlandı. ATV canlı izle ile takip edilecek final maçı heyecanla takip ediliyor. İşte, Trabzonspor Sivasspor maçı canlı izle!

Trabzonspor Sivasspor maçı canlı izle! 2022 Süper Kupa finali Trabzonspor Sivasspor maçı canlı yayın izle

2022 Süper Kupa finali canlı yayın ile taraftarların takibinde! Turkcell Süper Kupa final maçı hakem Mete Kalkavan yönetiminde oynanacak. Trabzonspor Sivasspor maçı canlı izle linki ATV canlı yayın ile paylaşıldı. Bugün kupayı kaldırmak için bekleyen iki takım da hazırlıklarını tamamladı. Fırtına, kırmızı beyazlılar karşısında kariyerine bir şampiyonluk daha eklemeye çalışacak. İşte, ATV ile Trabzonspor Sivasspor maçı canlı izle ekranı!

SÜPER KUPA FİNALİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Tarih: 30.07.2022

Saat: 20.45

Yer: İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadyumu

Hakem: Mete Kalkavan

TRABZONSPOR SİVASSPOR SÜPER KUPA FİNALİ CANLI İZLE

Bu akşam ekranlara gelecek Süper Kupa finalini canlı izlemek için:

TRABZONSPOR SİVASSPOR MAÇI CANLI YAYIN I ATV

MUHTEMEL İLK 11

Trabzonspor: Uğurcan, Larsen, Denswil, Hugo, Eren, Dorukhan, Hamsık, A. Ömür, Visca, Trezeguet, Cornelıus

Sivasspor: Ali Şaşal, Murat, Goutas, Caner, Uğur, Robin, Hakan, Ulvestad, Erdoğan, Gradel, Yatabare

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Trabzonspor Sivasspor maçı canlı izle! 2022 Süper Kupa finali Trabzonspor Sivasspor maçı canlı yayın izle
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