Haberler Yaşam Haberleri Trabzonspor taraftarlarını taşıyan otobüs Erzurum’da kaza yaptı: Can kaybı yok
Giriş Tarihi: 14.5.2025 14:34 Son Güncelleme: 14.5.2025 14:35

Trabzonspor taraftarlarını taşıyan otobüs Erzurum’da kaza yaptı: Can kaybı yok

Trabzon’da Gaziantep’e futbol müsabakasına katılmak üzere yola çıkan Trabzonspor taraftarlarını taşıyan otobüs, 14 Mayıs 2025 sabahı Erzurum’un Aşkale ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle yoldan çıktı. Kazada can kaybı yaşanmazken, otobüste bulunan 35 yolcunun sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

Faruk KÜÇÜK
Trabzonspor taraftarlarını taşıyan otobüs Erzurum’da kaza yaptı: Can kaybı yok

Kaza, saat 05.20 sıralarında Aşkale ilçesine bağlı Turaç ve Tepsicilik mahalleleri arasındaki tali yolda meydana geldi. Etkili olan kar yağışı sebebiyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan otobüs, yol dışına savruldu. İhbar üzerine olay yerine hızla ulaşan Aşkale İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, yol güvenliğini sağlayarak kurtarma çalışmalarına başladı. Ekiplerin koordineli müdahalesiyle otobüs bulunduğu yerden güvenli bir şekilde çıkarıldı. Yolcular, sağlık ekipleri tarafından kontrolden geçirildi. Yapılan ilk kontrollerde herhangi bir yaralanma tespit edilmedi.

Yetkililer, kazanın ardından bölgede olumsuz hava koşullarına karşı tedbirlerin artırıldığını belirtti. Erzurum İl Jandarma Komutanlığı'ndan yapılan açıklamada, vatandaşların özellikle kış aylarında uzun yola çıkmadan önce hava durumu ve yol koşulları hakkında bilgi edinmeleri, kar lastiği ve zincir gibi kış ekipmanlarını yanlarında bulundurmalarının hayati önem taşıdığı vurgulandı. Erzurum İl Jandarma Komutanlığı, vatandaşların can ve mal güvenliği için 7 gün 24 saat görev başında olduğunu bildirdi.

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Trabzonspor taraftarlarını taşıyan otobüs Erzurum’da kaza yaptı: Can kaybı yok
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