TRABZONSPOR U19 FİNALDE! UEFA Gençlik Ligi Trabzonspor U19 final maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Trabzonspor U19, UEFA Gençlik Ligi yarı finalinde Salzburg'u 2-1 yenerek finale yükseldi.Genç futbolcularımızın elde ettiği bu tarihi başarı, tüm Türkiye'de büyük bir coşkuya yol açtı. Şimdi gözler, Trabzonspor'un finaldeki karşılaşmasına çevrilmiş durumda. Peki, Trabzonspor U19'un UEFA Gençlik Ligi final maçı ne zaman oynanacak, hangi kanalda yayınlanacak?
UEFA GENÇLİK LİGİ TRABZONSPOR U19 FİNAL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
UEFA Gençlik Ligi finali 28 Nisan Pazartesi günü saat 19.00'de oynanacak. Trabzonspor U19 finalde, bu akşam AZ Alkmaar U19-Barcelona U19 maçının galibi ile sahaya çıkacak.