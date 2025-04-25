Haberler Yaşam Haberleri TRABZONSPOR U19 FİNALDE! UEFA Gençlik Ligi Trabzonspor U19 final maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Giriş Tarihi: 25.4.2025 17:45

TRABZONSPOR U19 FİNALDE! UEFA Gençlik Ligi Trabzonspor U19 final maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Trabzonspor U19, UEFA Gençlik Ligi'nde tarihi bir başarıya imza atarak finale yükseldi.Bordo-mavili genç yetenekler, çeyrek finalde İnter'i eleyerek büyük bir başarıya ulaşmıştı. Ardından Salzburg’u da mağlup ederek final biletini kazandılar. Şimdi gözler, Trabzonspor U19’un finaldeki rakibiyle yapacağı karşılaşmaya çevrildi. Peki, Trabzonspor’un final maçı ne zaman, hangi kanalda yayınlanacak, saat kaçta? İşte UEFA Gençlik Ligi U19 Trabzonspor final karşılaşmasına dair tüm detaylar!

TRABZONSPOR U19 FİNALDE! UEFA Gençlik Ligi Trabzonspor U19 final maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Trabzonspor U19, UEFA Gençlik Ligi yarı finalinde Salzburg'u 2-1 yenerek finale yükseldi.Genç futbolcularımızın elde ettiği bu tarihi başarı, tüm Türkiye'de büyük bir coşkuya yol açtı. Şimdi gözler, Trabzonspor'un finaldeki karşılaşmasına çevrilmiş durumda. Peki, Trabzonspor U19'un UEFA Gençlik Ligi final maçı ne zaman oynanacak, hangi kanalda yayınlanacak?

UEFA GENÇLİK LİGİ TRABZONSPOR U19 FİNAL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

UEFA Gençlik Ligi finali 28 Nisan Pazartesi günü saat 19.00'de oynanacak. Trabzonspor U19 finalde, bu akşam AZ Alkmaar U19-Barcelona U19 maçının galibi ile sahaya çıkacak.

Karşılaşmayı Belçikalı hakem Jasper Vergoote yönetecek. Vergoote'nin yardımcılıklarını Martijn Tiesters ile Michael Geerolf yapacak.

UEFA GENÇLİK LİGİ TRABZONSPOR U19 FİNAL MAÇI HANGİ KANALDA?

Trabzonspor U19 maçı yarı final maçı TRTSpor ekranlarından yayınlandı. Final maçının da bu ekran üzerinden yayınlanması bekleniyor.

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TRABZONSPOR U19 FİNALDE! UEFA Gençlik Ligi Trabzonspor U19 final maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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