Trabzon’un ‘Bombacı Mülayim’i

O esnada vatandaşlar gitme oraya, uzaklaş diyordu. Çantayı açtım. İçinden çamaşır, kıyafetler çıktı. Keşke bomba olsaydı da bende ölseydim. Yine şansım yok dedim. Çanta elimdeyken etraftaki insanlarımıza "sorun yok rahat olun diye" bağırdım. Çantayı sonra polise teslim ettim. Polisler beni karakola getirdiler. "Genel güvenliği tehlikeye sokma" suçundan işlem yaptılar. Kimseyi değil, kendimi tehlikeye attım. Şimdi ise bana herkes bana "Bombacı Mülayim" diyor" dedi.