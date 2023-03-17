Trabzon’un ‘Bombacı Mülayim’i

Trabzon'un Ortahisar ilçesi Atatürk alanında önceki gün akşam saat 17.10 sıralarında yaşanan olayda, alana bırakılan sahipsiz bir sırt çantası çevredeki vatandaşların dikkatini çekti. Vatandaşlar durumu polise ihbar etti.
Çevrede devriye gezen çevik kuvvet ekipleri bölgeye şerit çekip, kordon altına alarak bomba imha ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen bomba imha ekibi hazırlık yaptığı sırada çevrede bulunan kalabalığın içinden elinde sigarayla sırt çantasının yanına gelen Çile Tekinarslan (48) çantayı açarak polis ekiplerine korkulacak bir şey olmadığını söyledi.
İçinden elbise ve iç çamaşırı çıkan çantayı eline alarak vatandaşlara "korkmayın bomba yok" diyerek çantayı polis ekiplerine teslim etti. Polis ekipleri tarafından gözaltına alınarak Şehit Yunus Çavdar Polis merkezine getirilen Tekinarslan hakkında, "TCK Madde 170, Genel Güvenliği Tehlikeye Sokmak" suçundan işlem yapılarak serbest bırakıldı. İşte o bombacı Çile Tekinarslan'ı SABAH buldu.
ARKADAŞLARIM BANA "BOMBACI MÜLAYİM" DİYORLAR
SABAH'a konuşan Çile Tekinarslan(48), "O gün alandaki Lostra yerimizde müşterimin ayakkabısını boyuyordum. O anda polis çevreye şerit çekip, yaklaşmayın diyordu. Bende o gün alkollüydüm. Psikolojim iyi değil. 3 çocuğum var. 21 yıllık yuvam dağılmıştı. Eşim ve çocuklarım İstanbul'da yaşıyor. 2,5 yıldır duvarla konuşuyordum. Bomba paniği nedeniyle vatandaşların tedirginliğini gördüm. Polisin çektiği şeriti kaldırıp, çantanın yanına gittim.
O esnada vatandaşlar gitme oraya, uzaklaş diyordu. Çantayı açtım. İçinden çamaşır, kıyafetler çıktı. Keşke bomba olsaydı da bende ölseydim. Yine şansım yok dedim. Çanta elimdeyken etraftaki insanlarımıza "sorun yok rahat olun diye" bağırdım. Çantayı sonra polise teslim ettim. Polisler beni karakola getirdiler. "Genel güvenliği tehlikeye sokma" suçundan işlem yaptılar. Kimseyi değil, kendimi tehlikeye attım. Şimdi ise bana herkes bana "Bombacı Mülayim" diyor" dedi.