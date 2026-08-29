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Giriş Tarihi: 29.08.2026

Trabzon'un raylı sistem hayali gerçek oluyor, ilk kazma 1 Eylül'de vurulacak

Trabzon’da kent içi ulaşıma yeni bir soluk getirecek olan raylı sistem için ilk kazma 1 Eylül’de vurulacak. Tarihi şehri raylı ulaşım heyecanı sardı

Özgür ÖZDEMİR Özgür ÖZDEMİR
Trabzon’un raylı sistem hayali gerçek oluyor, ilk kazma 1 Eylül’de vurulacak
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Trabzon'un kent içi ulaşımına yeni bir soluk getirecek Trabzon Raylı Sistem Hattı Projesi'nin temelini 1 Eylül'de atacaklarını açıkladı. Uraloğlu, Trabzon Raylı Sistem Hattı'nın kentin doğu-batı aksında önemli bir toplu taşıma omurgası oluşturacağını belirterek, "İlk etabımızı Akçaabat ilçemizin Yıldızlı Mahallesinde bulunan Karayolları 10. Bölge Müdürlüğü'nden başlatacağız. Hattımız buradan Trabzon kent merkezine ulaşacak ve Trabzon Havalimanı'nda son bulacak" açıklamasında bulundu.

Uraloğlu, "16,2 kilometrelik güzergâhımızda Karayolları, Şehir Hastanesi, Trabzonspor Stadyumu, Bayındırlık İskân, Beşirli, Trabzon Orman İşletme Bölge Müdürlüğü, Tanjant, İnönü, Atapark, Pazarkapı, Trabzon Meydan Parkı, Terminal, Sanayi, Forum AVM, Karadeniz Teknik Üniversitesi ve Havalimanı olmak üzere 16 istasyonumuz bulunacak" dedi.

KENT RAYLA BİRBİRİNE BAĞLANACAK
Hattın tamamlanmasıyla Akçaabat ilçe sınırlarından Trabzon'un merkezine ve havalimanına kadar uzanan önemli noktaların raylı sistemle birbirine bağlanacağını ifade eden Uraloğlu, "Projemiz, özellikle Akçaabat ve Ortahisar ilçelerinde artan nüfus ve ulaşım talebine cevap verecek. 16 istasyonla hizmet verecek Trabzon Raylı Sistem Hattı ile şehrimizin önemli yaşam, eğitim ve ulaşım noktalarını raylı sistemle birbirine bağlayacağız. Şehir Hastanesinden havalimanına; Karadeniz Teknik Üniversitesi'nden stadyuma kadar vatandaşlarımızın yoğun olarak kullandığı noktaları aynı raylı sistem hattı üzerinde buluşturacağız" diye konuştu. Bakan Uraloğlu, hattın teknik özelliklerine ilişkin de bilgi vererek, "Araçlarımız 360 yolcu kapasiteli olacak. Güzergâh işletme süresi 26 dakika 14 saniye olacak. Hattımızın her gün 87 binin üzerinde yolcuya hizmet vermesini öngörüyoruz" dedi.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör
#AKÇAABAT #ŞEHİR HASTANESİ #KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ #ORTAHİSAR

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Trabzon'un raylı sistem hayali gerçek oluyor, ilk kazma 1 Eylül'de vurulacak
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