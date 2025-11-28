Trabzon’un yeni kardeş şehri Aktau oldu: Karadeniz’den Hazar’a dostluk köprüsü

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Kazakistan'ın önemli liman kentlerinden Aktau ile Trabzon arasındaki 'Kardeş şehir' protokolünün imza törenine katıldı. Aktau'da gerçekleştirilen programda, Başkan Genç ve Aktau Belediye Başkanı Abilkayır Baypakov'un yanı sıra Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Serdar Çam, Azerbaycan Kültür Bakan Yardımcısı Murad Huseynov, Kırgızistan Kültür Bakan Yardımcısı Askaraly Madaminov, TÜRKSOY Genel Sekreteri Sultan Raev, Türkiye'nin Astana Büyükelçisi Mustafa Kapucu ve Aktau Başkonsolosu Sabri Alptekin yer aldı.

KARADENİZ'DEN HAZAR'A DOSTLUK KÖPRÜSÜ

Aktau'nun stratejik önemine vurgu yapan Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, "Hazar Denizi'nin doğu kıyısındaki Aktau, Çin'den Avrupa'ya uzanan Orta Koridor'un en kritik noktalarından biridir. Bu hat Kazakistan'ı Hazar üzerinden Türkiye'ye bağlamaktadır. Trabzon ve Aktau birer liman kenti olmaları nedeniyle benzer özelliklere sahiptir. Bu kardeşlik protokolü, Karadeniz'den Hazar'a uzanan güçlü bir dostluk köprüsüdür" ifadelerini kullandı.

İŞ BİRLİĞİ İÇİN GAYRET GÖSTERECEĞİZ

Protokolün yalnızca sembolik bir iş birliği olmadığını belirten Başkan Genç, iki şehir arasında kültürel, ekonomik ve sosyal alanlarda ortak faaliyetler hayata geçirileceğini belirterek, "Türk dünyasının birlik ve dayanışmaya her zamankinden fazla ihtiyacı var. Yerel yönetimler olarak bu iş birliğini güçlendirmek için gayret göstereceğiz" diye konuştu.

BİZİM İÇİN BÜYÜK BİR GURUR

Aktau Belediye Başkanı Abilkayır Baypakov ise Trabzon ile kardeş şehir olunmasından duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Kardeş şehir ilişkileri şehirleri ve halkları birbirine yakınlaştırır. Trabzon heyetinin bugün Aktau'da bulunması bizim için büyük bir gurur. Bu protokolün kültürden turizme, ticaretten belediyecilik deneyimlerine kadar uzanan geniş bir iş birliği hattı oluşturacağına inanıyorum" dedi. Kardeşlik protokolü iki başkan tarafından imza altına alındı.