Trabzon’un yeni vizyon projesi Uzunkum’da temel atılıyor

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Uzunkum Yaşam Alanı Millet Bahçesi Projesi'nin seçim döneminde Trabzonlulara verilen iki önemli sözden biri olduğunu belirterek çalışmaların hızla sürdüğünü ifade etti. Raylı sistem projesinin temelinin 1 Eylül'de atıldığını hatırlatan Başkan Genç, şimdi sıranın Uzunkum Yaşam Alanı'na geldiğini söyledi. Genç, "Birincisi raylı sistem, ikincisi Uzunkum Yaşam Alanı. Çok şükür, 1 Eylül'de raylı sistem hattının temelini attık. Şimdi sıra Uzunkum Yaşam Alanı'nda. Verdiğimiz sözleri birer birer hayata geçirmenin heyecanını ve gururunu yaşıyorum" dedi.

"TRABZON'UN YARINLARINA İNANCIMIZ BÜYÜK"

Projeyi Trabzon'un geleceğine yönelik önemli bir yatırım olarak değerlendiren Genç,"Heyecanımızı Trabzon'umuzdan, gücümüzü hemşehrilerimizden alıyoruz. Hedefimiz büyük, sevdamız büyük, Trabzon'umuzun yarınlarına inancımız büyük. Söz verdik, çalışıyoruz. Hayal ettik, gerçekleştiriyoruz. Trabzon için birlikte yürüyor, birlikte başarıyoruz" ifadelerini kullandı.

BAKANLAR DA KATILACAK

Uzunkum Yaşam Alanı Millet Bahçesi Projesi'nin temel atma töreni, 10 Eylül'de (yarın) gerçekleştirilecek. Törene, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'nun da katılması bekleniyor.