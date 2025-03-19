Trafiğe kapalı yollar 19 Mart Çarşamba: İstanbul Valiliği ile hangi yollar trafiğe kapatıldı, alternatif güzergahlar neler?

İSTANBUL'DA TRAFİĞE KAPALI YOLLAR 19 MART 2025

İstanbul Valiliği tarafından aşağıda isimleri bulunan cadde ve sokakların da araç trafiğine kapatılması ve belirlenen alternatif güzergahların kullanılması kararlaştırılmıştır:

1-) Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) ve Bu Caddeye Çıkan Tüm Yollar (Aksaray Kavşağı ile D100 Kavşağı Arası),

2-) Adnan Menderes Bulvarı Yan Yollar (Akdeniz Caddesi – Oğuzhan Caddesi kavşakları ile Kale Boyu caddesi – Sulukule Caddesi Kavşakları arası iki yönlü)

3-) Akşemsettin Caddesi ve bu caddeye çıkan tüm yollar

4-) Kocasinan Caddesi ve bu caddeye çıkan tüm yollar

5-) Mütercim Asım Caddesi ve bu caddeye çıkan tüm yollar