Trafiğe kapalı yollar 19 Mart Çarşamba: İstanbul Valiliği ile hangi yollar trafiğe kapatıldı, alternatif güzergahlar neler?

İstanbul'da trafiğe kapalı yollar araştırması hız kazandı. 19 Mart 2025 günü saat 06.00 itibarıyla kapanan yollar kamuoyu ile paylaşıldı. Sürücüler ve yayalar alternatif güzergahlara yönlendiriliyor. Peki, bugün hangi yollar trafiğe kapatıldı?
İSTANBUL'DA TRAFİĞE KAPALI YOLLAR 19 MART 2025
İstanbul Valiliği tarafından aşağıda isimleri bulunan cadde ve sokakların da araç trafiğine kapatılması ve belirlenen alternatif güzergahların kullanılması kararlaştırılmıştır:
1-) Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) ve Bu Caddeye Çıkan Tüm Yollar (Aksaray Kavşağı ile D100 Kavşağı Arası),
2-) Adnan Menderes Bulvarı Yan Yollar (Akdeniz Caddesi – Oğuzhan Caddesi kavşakları ile Kale Boyu caddesi – Sulukule Caddesi Kavşakları arası iki yönlü)
3-) Akşemsettin Caddesi ve bu caddeye çıkan tüm yollar
4-) Kocasinan Caddesi ve bu caddeye çıkan tüm yollar
5-) Mütercim Asım Caddesi ve bu caddeye çıkan tüm yollar
6-) Oğuzhan Caddesi ve bu caddeye çıkan tüm yollar
7-) Akdeniz Caddesi ve bu caddeye çıkan tüm yollar
8-) Şair Cem Sokak, Safran Sokak, Sarı Nasuh Sokak, Hüsrev Paşa Sokak, Hoca Efendi Sokak, Korkut Ata sokak, Neyzen İhsan Sokak, Albay Cemil Sakarya Sokak, Tuti Abdülatif Sokak, Zembilci Sokak, Yamak Sokak, Aktar Sokak, Yeni Bahçe Sokak, Keçeci Çeşmesi Sokak, Arpa Emini Köprüsü Sokak, Öztan Sokak, Keçeci Meydanı Sokak, Keçeciler Fırını Sokak, Kasideci Sokak, Mevlütçü Sokak.
ALTERNATİF YOLLAR
1- Turgut Özal Bulvarı Millet Caddesi
2- 2- Atatürk Bulvarı
3- 3- Fevzi Paşa Caddesi
4- 4- D-100
Öte yandan 19 Mart 2025 günü saat 06.00'dan itibaren;
M1A Yenikapı- Atatürk Havalimanı ve M1B Yenikapı-Kirazlı metro hatlarının Emniyet-Fatih İstasyonunun iptal edilerek (tüm yolcu giriş ve çıkış noktaları dahil) sefere kapatılması,
M2 Yenikapı-Seyrantepe-Hacıosman metro hattının Taksim İstasyonunun iptal edilerek (tüm giriş ve çıkış noktaları dahil) sefere kapatılması kararları da alındı.