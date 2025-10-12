TRAFİĞE KAPALI YOLLAR LİSTESİ 12 Ekim Pazar: FSM köprüsü kapalı mı, ne zaman açılacak? İşte alternatif güzergahlar

İstanbul'da 12 Ekim 2025 Pazar günü yarışlar nedeniyle kapalı yollar ve alternatif güzergahlar izleniyor. FSM Köprüsü civarındaki trafik durumunu merak ediyor. İşte İstanbul'da trafiğe kapalı yollar ve yönlendirilen diğer alternatifler: