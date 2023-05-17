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Giriş Tarihi: 18.5.2023

Trafik canavarı anne ve çocukları hayattan kopardı

Çanakkale’de kontrolden çıkarak direğe çarpan araçta bulunan Gaye Aydemir ve 2 yaşındaki oğlu hayatını kaybetti. Bilecik’te ise göle uçan araçta bulunan Derya Nur Mete ve 5 yaşındaki oğlu öldü

Mikail ZEYBEK Mikail ZEYBEK
Erdoğan ÖZTÜRK Erdoğan ÖZTÜRK
Remzi YILMAZ
TOLGA YANIK TOLGA YANIK
Trafik canavarı anne ve çocukları hayattan kopardı
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Çanakkale'nin Biga ilçesinde yağış nedeniyle kontrolden çıkan otomobil direğe çarptı. Kazada otomobilde bulunan Gaye Aydemir ve 2 yaşındaki oğlu İsa Aydemir yaşamını yitirdi. Sürücü Beytullah Aydemir ise yaralı kurtuldu. Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde, göle uçan otomobilde bulunan 5 kişiden Derya Nur Mete (24) ve oğlu Yüksel Berk Mete (5) ile üzerinden kimlik çıkmayan bir kadın öldü. Araçtan kendi imkânlarıyla çıkan sürücü Yunus Kırkcı ve araçta bulunan Ertan Uzun gözaltına alındı. Antalya'nın Kumluca ilçesinde freni patlayan kamyonet kayalıklara çarptı.



Araçta bulunan İbrahim Uzun ( 40) ve Mehmet Çiftçi (33) hayatını kaybetti. Alanya ilçesinde ise TIR'ın çarptığı elektrikli bisikletteki Ayşe Güven (48) ölürken oğlu yaralandı. Düzce'nin Yığılca ilçesinde Enes Eren kullandığı motosikletle, yolda yürüyen Ali Acar'a çarptı. Kazada Eren, yanındaki Ömer Faruk Baltacı ve Acar yaşamını yitirdi. Muğla'nın Bodrum ilçesinde arkadaşından emanet aldığı motosikletle refüje çarpan oto elektrikçi İbrahim Tekerek (49) hayatını kaybetti. Konya'nın Ereğli ilçesinde işçi servisi ile çarpışan motosikletteki Mert Yusuf Baştuğ (16) ve arkadaşı Hüseyin Talha Akçay (18) can verdi. Isparta'da yolcu minibüsü devrildi, 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı. İzmir'de dere yatağına uçan TIR'ın sürücüsü Alişan Eryılmaz, Ordu'da sulama kanalına devrilen araçtaki bir kişi, Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde devrilen TIR'ın sürücüsü öldü. - -

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Trafik canavarı anne ve çocukları hayattan kopardı
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