Trafik cezası işçiden habersiz maaşından kesilemez

Yargıtay 9. Hukuk Dairesi, çalışanın kullandığı şirket aracına kesilen trafik cezalarının, işçinin rızası olmadan maaşından kesilemeyeceğine hükmetti
Trabzon'da satış temsilcisi K.T., Tokat Şubesi'nde görevlendirmek isteyen şirketin teklifini reddetti. 3 gün üst üste bu şubeye gitmeyen K.T. işten çıkarıldı. K.T., İş Mahkemesi'ne başvurarak net 800 TL maaş, 500 TL prim ve 100 TL asgari geçim indirimi ve yemek bedeli ile çalıştığını aktardı. K.T., yönetimin değişmesiyle işten ayrılması için kendisine baskı yapıldığını, işe gitmediği belirtilen tarihlerde başka bir şubede depoda çalıştığını, maaş, yemek, prim, fazla mesai, yıllık izin gibi alacaklarının ödenmediğini iddia ederek dava açtı.
Yerel mahkeme, temyiz yolu açık olmak üzere davanın reddine karar verdi. Dosya temyiz edildi. Yargıtay 9. Hukuk Dairesi yerel mahkemenin kararını bozdu. Kararda, K.T.'nin nedeni tam olarak ortaya konulmadan Tokat'a gönderilmesini K.T.'nin kabul etmek zorunda olmadığına yer verildi. K.T.'nin Tokat'taki işyerinde devamsızlığından söz edilemeyeceğinden, yapılan feshin yerinde olmadığından bahsedildi. Daire, K.T.'nin talep ettiği kıdem ve ihbar tazminatı taleplerinin kabulü yerine reddinin hatalı olduğuna hükmetti. Kararın devamında K.T.'nin şirkete ait aracı kullanırken sebep olduğu trafik cezası nedeniyle maaşından 600 lira kesilmesinin de hukuka aykırı olduğu kaydedildi.
Kararda, K.T.'nin prim alacak talebiyle ilgili olarak da yerel mahkeme tarafından verilen ret kararının hatalı olduğuna değinildi. Heyet, temyiz edilen kararın, belirtilen sebeplerle bozulmasına hükmetti.