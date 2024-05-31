Trafik Cezası Ödenmezse Ne Olur? Şahsa ve Plakaya Yazılan Ceza Ödenmezse İcraya Düşer Mi?

Trafik cezaları, trafik güvenliğini sağlamak ve kurallara uymayı teşvik etmek için uygulanan yaptırımlardır. Trafik cezası alan kişilerin, bu cezaları belirlenen süre içerisinde ödemeleri gerekir. Aksi takdirde, çeşitli yasal yaptırımlarla karşılaşabilirler. Özellikle araç sürücülerinin trafik cezası ödenmezse ne olur, şahsa ve plakaya yazılan ceza ödenmezse icraya düşer mi gibi konuları bilmesi gerekmektedir.

Trafik Cezası Ödenmezse Ne Olur?

Trafik cezaları, tebliğ tarihinden itibaren 30 gün içerisinde ödenmelidir. Bu süre içerisinde ödenen cezalarda %25 indirim imkanı da bulunmaktadır. 30 günlük sürenin dolması halinde ise ceza tutarına her ay için %5 oranında gecikme faizi işlenmeye başlar. Faiz işlenmesi, ceza tutarının iki katına çıkana kadar devam eder.

Şahsa Yazılan Ceza Ödenmezse İcraya Düşer Mi?

Evet, şahsa yazılan trafik cezaları ödenmezse icraya düşebilir. İcra Müdürlüğü tarafından borçluya ödeme emri gönderilir ve bu emre uyulmaması halinde yasal takip başlatılır. Bu takip sonucunda borçlunun malvarlığına haciz işlemi uygulanabilir.

Plakaya Yazılan Ceza Ödenmezse İcraya Düşer Mi?

Plakaya yazılan trafik cezaları da ödenmezse icraya düşebilir. Bu durumda, aracın trafik sigortası yoksa veya sigorta süresi dolmuşsa, aracın trafikten men edilmesi söz konusu olabilir. Ayrıca, aracın yeni sahibine de borç devredilebilir.

Trafik Cezalarından Kaçınmak İçin Öneriler

Kurallara Uyun: Trafik cezalarının büyük çoğunluğu, trafik kurallarına uymamanın sonucudur. Hız sınırı, kırmızı ışık, dur işaretleri, emniyet kemeri, sollama gibi temel kurallara titizlikle uyarak birçok cezadan kurtulabilirsiniz.

Dikkatli Sürün: Dikkat dağıtıcı unsurlardan uzak durun. Telefonla konuşmak, mesajlaşmak, müzik dinlemek gibi eylemler dikkatinizi dağıtabilir ve kazalara yol açabilir. Yorgun veya stresliyken araç kullanmaktan kaçının.

Araç Bakımını İhmal Etmeyin: Düzenli olarak lastik basıncınızı kontrol edin, farlarınızın düzgün çalıştığından emin olun ve aracınızın genel bakımını yaptırın. Kusurlu araç kullanmak hem trafik cezasına neden olabilir hem de kazaya yol açabilir.

Gerekli Belgeleri Taşıyın: Ruhsat, ehliyet ve sigorta belgenizi her zaman aracınızda bulundurun. Bu belgeleri ibraz edememeniz halinde ceza ile karşılaşabilirsiniz.

Radar Noktalarına Dikkat Edin: Sabit ve mobil radar noktalarının konumlarını öğrenin ve bu noktalara yaklaşırken hızınızı kontrol edin.

Park Kurallarına Uyun: Park yeri levhalarını dikkatlice okuyun ve aracınızı izin verilen yerlere park edin. Park yasağına uymamak trafik cezasına neden olabilir.

Trafik Cezalarınızı Takip Edin: Kesilen trafik cezalarınızı e-Devlet veya ilgili kurumlardan takip edin. Cezalarınızı süresi içinde ödemeniz halinde indirimden yararlanabilirsiniz.

İtiraz Hakkınızı Kullanın: Haksız yere ceza aldığınızı düşünüyorsanız, yasal süre içerisinde itiraz etme hakkınız vardır.